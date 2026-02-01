Disfrutá el sabor del verano: helado artesanal de kiwi y menta ¡perfecto y fácil!
Receta de helado artesanal de kiwi ideal para el verano: fresco, frutal y natural, perfecto para combatir el calor con sabor.
Esta receta de helado artesanal de kiwi es ideal para el verano: fresca, frutal y muy fácil de preparar. Sin conservantes ni colorantes, aprovecha el sabor natural del kiwi y su acidez justa. Es perfecta para los días de calor, aunque se disfruta todo el año como postre liviano y refrescante. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 6 porciones)
6 kiwis maduros
150 gramos de azúcar
Jugo de 1 limón
200 ml de crema de leche
100 ml de agua
Paso a paso para un helado artesanal super delicioso
1- Pelar y cortar los kiwis en rodajas.
2- Colocar los kiwis con el agua y el azúcar en una olla chica.
3- Cocinar a fuego bajo hasta que la fruta esté blanda.
4- Procesar hasta obtener un puré liso.
5- Agregar el jugo de limón y dejar enfriar bien.
6- Batir ligeramente la crema de leche.
7- Integrar el puré frío con la crema.
8- Llevar al freezer y mezclar cada 30 minutos hasta lograr textura de helado.
De la cocina a la mesa
Servilo bien frío, solo o acompañado con frutas frescas. Podés presentarlo en copas, cucuruchos o como base para postres helados. Su sabor ácido y refrescante lo convierte en una opción ideal para cerrar comidas de verano de forma liviana y natural. Prepararlo es super sencillo, y te permite tener más tiempo extra para saborearlo en una playa, montaña o en la comodidad de tu casa ¡a disfrutar!