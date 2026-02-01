Disfrutá el sabor del verano: helado artesanal de kiwi y menta ¡perfecto y fácil!

Esta receta de helado artesanal de kiwi es ideal para el verano : fresca, frutal y muy fácil de preparar. Sin conservantes ni colorantes, aprovecha el sabor natural del kiwi y su acidez justa. Es perfecta para los días de calor, aunque se disfruta todo el año como postre liviano y refrescante. ¡Manos a la obra!

Helado artesanal de kiwi y menta, una delicia de verano

1- Pelar y cortar los kiwis en rodajas.

2- Colocar los kiwis con el agua y el azúcar en una olla chica.

3- Cocinar a fuego bajo hasta que la fruta esté blanda.

4- Procesar hasta obtener un puré liso.

5- Agregar el jugo de limón y dejar enfriar bien.

6- Batir ligeramente la crema de leche.

7- Integrar el puré frío con la crema.

8- Llevar al freezer y mezclar cada 30 minutos hasta lograr textura de helado.

Helado artesanal de kiwi y menta, el grito del verano Helado artesanal de kiwi y menta, el grito del verano Imagen creada con IA - MDZ

De la cocina a la mesa

Servilo bien frío, solo o acompañado con frutas frescas. Podés presentarlo en copas, cucuruchos o como base para postres helados. Su sabor ácido y refrescante lo convierte en una opción ideal para cerrar comidas de verano de forma liviana y natural. Prepararlo es super sencillo, y te permite tener más tiempo extra para saborearlo en una playa, montaña o en la comodidad de tu casa ¡a disfrutar!