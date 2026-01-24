Presenta:

Tendencias

|

Verano

Este helado artesanal de ananá es perfecto para el verano ¡y tiene muchos beneficios!

Receta de helado de ananá ideal para el verano: fresco, natural y sin máquina, perfecto para disfrutar un postre liviano y tropical en días de calor.

Candela Spann

Este helado de ananá es tu aliado para el verano
Shutterstock

Esta es una receta fresca, liviana y tropical, ideal para el verano argentino. Este helado de ananá es fácil de hacer, no necesita máquina y resuelve postres de días calurosos con una textura cremosa y un sabor natural, perfecto para disfrutar en familia o como cierre liviano de una comida al sol. ¡Manos a la obra!

Te Podría Interesar

La delicia del verano, un helado de ananá perfecto
La delicia del verano, un helado de anan&aacute; perfecto

La delicia del verano, un helado de ananá perfecto

Ingredientes (rinde 4 porciones)

  • 500 gramos de ananá fresco, pelado y cortado en cubos

  • 200 ml de crema para batir

  • 2 cucharadas de miel o azúcar (opcional, a gusto)

  • Jugo de ½ limón

Paso a paso para crear un helado artesanal de ananá perfecto

1- Procesá el ananá junto con el jugo de limón hasta lograr un puré liso.

2- Batí la crema a medio punto y sumala al puré con movimientos envolventes.

3- Agregá la miel o azúcar, integrando suavemente.

4- Volcá la mezcla en un recipiente apto freezer y llevá a congelar 4 horas, mezclando cada 60 minutos para una textura más cremosa. Podés hacerlo en formato paleta también.

Estos son 8 beneficios de comer ananá

  • Rica en vitamina C, fortalece el sistema inmunológico

  • Contiene bromelina, que mejora la digestión

  • Ayuda a reducir la inflamación

  • Es baja en calorías y liviana

  • Aporta hidratación natural

  • Favorece la salud intestinal

  • Contribuye al cuidado de la piel

  • Ideal para el verano por su efecto refrescante

Podés hacer en formato paleta este helado perfecto de verano
Pod&eacute;s hacer en formato paleta este helado perfecto de verano

Podés hacer en formato paleta este helado perfecto de verano

De la cocina a la mesa

Servilo solo, con frutas frescas o acompañado de coco rallado. Es un postre simple, fresco y perfecto para tardes de calor, reuniones informales o como opción liviana después de una comida abundante. Prepararlo es super sencillo y notarás que consumirlo tiene muchos beneficios. ¡A disfrutar!

Archivado en

Notas Relacionadas