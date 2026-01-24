Este helado artesanal de ananá es perfecto para el verano ¡y tiene muchos beneficios!
Receta de helado de ananá ideal para el verano: fresco, natural y sin máquina, perfecto para disfrutar un postre liviano y tropical en días de calor.
Esta es una receta fresca, liviana y tropical, ideal para el verano argentino. Este helado de ananá es fácil de hacer, no necesita máquina y resuelve postres de días calurosos con una textura cremosa y un sabor natural, perfecto para disfrutar en familia o como cierre liviano de una comida al sol. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 4 porciones)
500 gramos de ananá fresco, pelado y cortado en cubos
200 ml de crema para batir
2 cucharadas de miel o azúcar (opcional, a gusto)
Jugo de ½ limón
Paso a paso para crear un helado artesanal de ananá perfecto
1- Procesá el ananá junto con el jugo de limón hasta lograr un puré liso.
2- Batí la crema a medio punto y sumala al puré con movimientos envolventes.
3- Agregá la miel o azúcar, integrando suavemente.
4- Volcá la mezcla en un recipiente apto freezer y llevá a congelar 4 horas, mezclando cada 60 minutos para una textura más cremosa. Podés hacerlo en formato paleta también.
Estos son 8 beneficios de comer ananá
Rica en vitamina C, fortalece el sistema inmunológico
Contiene bromelina, que mejora la digestión
Ayuda a reducir la inflamación
Es baja en calorías y liviana
Aporta hidratación natural
Favorece la salud intestinal
Contribuye al cuidado de la piel
Ideal para el verano por su efecto refrescante
De la cocina a la mesa
Servilo solo, con frutas frescas o acompañado de coco rallado. Es un postre simple, fresco y perfecto para tardes de calor, reuniones informales o como opción liviana después de una comida abundante. Prepararlo es super sencillo y notarás que consumirlo tiene muchos beneficios. ¡A disfrutar!