Tarta de arándanos y ricota: la receta ideal para tu merienda
Receta de tarta dulce de ricota, arándanos y crumble, un postre cremoso, crocante y perfecto para lucirse en casa.
Esta receta de tarta dulce de ricota, arándanos y crumble es ideal para quienes buscan un postre equilibrado y delicioso. La cremosidad del relleno se combina con la acidez de la fruta y el crocante del crumble. Es una delicia perfecta para lucirse con algo casero y diferente. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (rinde 8 porciones)
Para la base:
- Harina de trigo — 250 gramos
- Manteca — 120 gramos
- Azúcar — 100 gramos
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
Para el relleno:
- Ricota — 400 gramos
- Azúcar — 120 gramos
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Esencia de vainilla — 5 gramos
- Arándanos — 150 gramos
Para el crumble:
- Harina de trigo — 150 gramos
- Azúcar — 100 gramos
- Manteca — 100 gramos
Paso a paso para crear una tarta dulce de ricota, arándanos y crumble deliciosa
1- Mezclar la harina de trigo, el azúcar, la manteca y el huevo para formar la base.
2- Forrar un molde con la masa y reservar en frío.
3- Para el relleno, mezclar la ricota, el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla.
4- Volcar el relleno sobre la base y agregar los arándanos.
5- Para el crumble, mezclar la harina de trigo, el azúcar y la manteca hasta formar un arenado.
6- Distribuir el crumble sobre la tarta.
7- Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que esté dorada.
De la cocina a la mesa
La tarta dulce de ricota, arándanos y crumble es una opción ideal para quienes buscan un postre equilibrado en sabores y texturas. Esta receta combina lo cremoso, lo ácido y lo crocante en cada bocado. La ricota aporta suavidad, los arándanos un toque fresco y el crumble un contraste irresistible. Es perfecta para servir en una merienda especial o como postre después de una comida. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en heladera. Esta tarta casera es elegante, rica y muy fácil de hacer. ¡A disfrutar!