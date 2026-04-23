Tarta de arándanos y ricota: la receta ideal para tu merienda

Esta receta de tarta dulce de ricota , arándanos y crumble es ideal para quienes buscan un postre equilibrado y delicioso. La cremosidad del relleno se combina con la acidez de la fruta y el crocante del crumble. Es una delicia perfecta para lucirse con algo casero y diferente. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (rinde 8 porciones)

Para la base:

Harina de trigo — 250 gramos

Manteca — 120 gramos

Azúcar — 100 gramos

Huevo — 1 unidad (60 gramos)

Para el relleno:

Ricota — 400 gramos

Azúcar — 120 gramos

Huevo — 2 unidades (120 gramos)

Esencia de vainilla — 5 gramos

Arándanos — 150 gramos

Para el crumble:

Harina de trigo — 150 gramos

Azúcar — 100 gramos

Manteca — 100 gramos

Paso a paso para crear una tarta dulce de ricota, arándanos y crumble deliciosa

1- Mezclar la harina de trigo, el azúcar, la manteca y el huevo para formar la base.

2- Forrar un molde con la masa y reservar en frío.

3- Para el relleno, mezclar la ricota, el azúcar, los huevos y la esencia de vainilla.

4- Volcar el relleno sobre la base y agregar los arándanos.

5- Para el crumble, mezclar la harina de trigo, el azúcar y la manteca hasta formar un arenado.

6- Distribuir el crumble sobre la tarta.

7- Hornear a 180 °C durante 40 minutos hasta que esté dorada.

Cómo hacer tarta dulce de ricota y arándanos Cómo hacer tarta dulce de ricota y arándanos Shutterstock

De la cocina a la mesa

La tarta dulce de ricota, arándanos y crumble es una opción ideal para quienes buscan un postre equilibrado en sabores y texturas. Esta receta combina lo cremoso, lo ácido y lo crocante en cada bocado. La ricota aporta suavidad, los arándanos un toque fresco y el crumble un contraste irresistible. Es perfecta para servir en una merienda especial o como postre después de una comida. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en heladera. Esta tarta casera es elegante, rica y muy fácil de hacer. ¡A disfrutar!