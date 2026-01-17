Presenta:

Esta es la bebida del verano: limonada con arándanos ¡deliciosa y lista en minutos!

Fresca y frutal, esta limonada con arándanos es una receta perfecta para hidratarte y disfrutar sabores naturales en verano.

Candela Spann

Cómo hacer limonada con arándanos casera
Refrescante, colorida y natural, la limonada con arándanos es una receta ideal para el verano. Combina el ácido del limón con el dulzor suave de la fruta, logrando una bebida liviana y muy fácil de preparar. Una bebida perfecta para hidratarte y disfrutar del calor argentino. ¡Manos a la obra!

Receta de limonada frutal ideal para el verano
Ingredientes (rinde 1,5 litros)

  • Limones – 4 unidades

  • Arándanos frescos o congelados – 150 gramos

  • Azúcar o endulzante – 100 g (o a gusto)

  • Agua fría – 1,5 litros

  • Hielo – cantidad necesaria

  • Hojas de menta – opcional

Paso a paso para crear limonada con arándanos fresca y sabrosa

1- Exprimí los limones y colá el jugo para eliminar semillas, paso clave de esta receta.

2- Procesá los arándanos con el azúcar y un poco de agua hasta obtener un puré suave.

3- En una jarra grande mezclá el jugo de limón, el puré de arándanos y el resto del agua fría, integrando bien todos los sabores.

4- Agregá hielo y, si te gusta, menta fresca. Probá y ajustá el dulzor antes de servir.

Limonada casera con arándanos receta fácil y rápida
De la cocina a la mesa

Esta limonada con arándanos es una receta pensada para el verano: se prepara en minutos, se sirve bien fría y aporta frescura sin ser pesada. Es ideal para acompañar almuerzos livianos, picadas o tardes al aire libre. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en heladera, haciendo que sea una opción práctica y rendidora. ¡A disfrutar!

