Esta es la bebida del verano: limonada con arándanos ¡deliciosa y lista en minutos!

Refrescante, colorida y natural, la limonada con arándanos es una receta ideal para el verano . Combina el ácido del limón con el dulzor suave de la fruta, logrando una bebida liviana y muy fácil de preparar. Una bebida perfecta para hidratarte y disfrutar del calor argentino. ¡Manos a la obra!

1- Exprimí los limones y colá el jugo para eliminar semillas, paso clave de esta receta .

2- Procesá los arándanos con el azúcar y un poco de agua hasta obtener un puré suave.

3- En una jarra grande mezclá el jugo de limón, el puré de arándanos y el resto del agua fría, integrando bien todos los sabores.

4- Agregá hielo y, si te gusta, menta fresca. Probá y ajustá el dulzor antes de servir.

Limonada casera con arándanos receta fácil y rápida Limonada casera con arándanos receta fácil y rápida Shutterstock

De la cocina a la mesa

Esta limonada con arándanos es una receta pensada para el verano: se prepara en minutos, se sirve bien fría y aporta frescura sin ser pesada. Es ideal para acompañar almuerzos livianos, picadas o tardes al aire libre. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en heladera, haciendo que sea una opción práctica y rendidora. ¡A disfrutar!