Scones de queso: el secreto de una receta perfecta
Conocé en esta receta el secreto para preparar scones de queso que combinan suavidad y sabor intenso.
Esta receta de scones de queso es ideal para quienes buscan una opción salada, suave y muy sabrosa. Con una textura tierna por dentro y dorada por fuera, son perfectos para desayunos, meriendas o picadas. Es una preparación fácil y rápida para disfrutar en casa. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 12 scones)
- Harina leudante — 300 gramos
- Manteca — 80 gramos
- Queso rallado — 150 gramos
- Leche — 150 mililitros
- Huevo — 1 unidad (60 gramos)
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear scones de queso deliciosos
1- Mezclar la harina leudante con la sal y la pimienta.
2- Agregar la manteca fría y desarmar con las manos hasta lograr un arenado.
3- Incorporar el queso rallado.
4- Agregar el huevo y la leche.
5- Formar una masa sin amasar demasiado.
6- Estirar la masa y cortar los scones.
7- Colocar en una placa para horno.
8- Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta que estén dorados.
De la cocina a la mesa
Los scones de queso son una opción salada muy práctica y deliciosa para cualquier momento del día. Esta receta logra una textura suave y esponjosa con un sabor intenso gracias al queso. Son ideales para acompañar café, té o servir en picadas y brunchs. Además, se preparan rápidamente y con ingredientes simples. Se pueden disfrutar solos o con untables y fiambres. Estos scones caseros son versátiles, rendidores y perfectos para quienes buscan algo diferente y sabroso hecho en casa. ¡A disfrutar!.