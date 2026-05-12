Scones de queso: el secreto de una receta perfecta

Conocé en esta receta el secreto para preparar scones de queso que combinan suavidad y sabor intenso.

Candela Spann

Acompaña esta receta con unos buenos mates

Esta receta de scones de queso es ideal para quienes buscan una opción salada, suave y muy sabrosa. Con una textura tierna por dentro y dorada por fuera, son perfectos para desayunos, meriendas o picadas. Es una preparación fácil y rápida para disfrutar en casa. ¡Manos a la obra!.

Receta rápida de scones de queso
Ingredientes (rinde 12 scones)

  • Harina leudante — 300 gramos
  • Manteca — 80 gramos
  • Queso rallado — 150 gramos
  • Leche — 150 mililitros
  • Huevo — 1 unidad (60 gramos)
  • Sal — 5 gramos
  • Pimienta — 2 gramos

Paso a paso para crear scones de queso deliciosos

1- Mezclar la harina leudante con la sal y la pimienta.

2- Agregar la manteca fría y desarmar con las manos hasta lograr un arenado.

3- Incorporar el queso rallado.

4- Agregar el huevo y la leche.

5- Formar una masa sin amasar demasiado.

6- Estirar la masa y cortar los scones.

7- Colocar en una placa para horno.

8- Hornear a 180 °C durante 20 minutos hasta que estén dorados.

Esta receta pasará a ser tu aliada
De la cocina a la mesa

Los scones de queso son una opción salada muy práctica y deliciosa para cualquier momento del día. Esta receta logra una textura suave y esponjosa con un sabor intenso gracias al queso. Son ideales para acompañar café, o servir en picadas y brunchs. Además, se preparan rápidamente y con ingredientes simples. Se pueden disfrutar solos o con untables y fiambres. Estos scones caseros son versátiles, rendidores y perfectos para quienes buscan algo diferente y sabroso hecho en casa. ¡A disfrutar!.

