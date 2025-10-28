Hacelos vos: receta de scones con arándanos tiernos y aromáticos
Aprendé a hacer scones con arándanos tiernos, doraditos y llenos de sabor, con esta receta práctica y casera.
Si buscás un desayuno o merienda fácil y delicioso, esta receta de scones con arándanos es ideal. Quedan tiernos por dentro, doraditos por fuera y con un toque dulce natural de los arándanos. Siguiendo el paso a paso vas a disfrutar un clásico de la pastelería casera sin complicarte en la cocina.
Ingredientes
Rinde: 12 scones medianos
Te Podría Interesar
- 300 g de harina 0000.
- 2 cucharaditas de polvo de hornear.
- 80 g de azúcar.
- 1 pizca de sal.
- 100 g de manteca fría.
- 1 huevo.
- 100 ml de leche (aprox.).
- 100 g de arándanos frescos o congelados.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).
- azúcar glass para espolvorear.
Paso a paso ¡muy fácil!
- Precalentá el horno a 200°C y prepará una placa con papel manteca.
- Mezclá la harina, el polvo de hornear, el azúcar y la sal en un bol grande.
- Agregá la manteca fría cortada en cubitos y trabajá con los dedos hasta obtener migas gruesas.
- Incorporá el huevo, la leche y la esencia de vainilla; mezclá apenas hasta formar una masa suave.
- Sumá los arándanos con cuidado para que no se rompan demasiado.
- Estirá la masa sobre una superficie enharinada hasta 2 cm de espesor y cortá en círculos o triángulos.
- Colocá los scones en la placa, dejando espacio entre ellos.
- Horneá 15–20 minutos hasta que estén doraditos.
- Dejá enfriar unos minutos y espolvoreá con azúcar glass antes de servir.
Los scones con arándanos tienen origen británico, pero se adaptaron al gusto argentino con un toque dulce y fácil de preparar. Se conservan en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días; también podés congelarlos antes o después de hornear para disfrutarlos cuando quieras. Estos scones son ideales con mate, café o té. ¡Disfrutálos!.