Hacelos vos: receta de scones con arándanos tiernos y aromáticos

Si buscás un desayuno o merienda fácil y delicioso, esta receta de scones con arándanos es ideal. Quedan tiernos por dentro, doraditos por fuera y con un toque dulce natural de los arándanos . Siguiendo el paso a paso vas a disfrutar un clásico de la pastelería casera sin complicarte en la cocina.

300 g de harina 0000.

2 cucharaditas de polvo de hornear.

80 g de azúcar.

1 pizca de sal.

100 g de manteca fría.

1 huevo.

100 ml de leche (aprox.).

100 g de arándanos frescos o congelados.

1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional).

azúcar glass para espolvorear.

Listos para compartir Esta receta de scones con arándanos es tan fácil que podés prepararla mientras cebás el mate. Shutterstock

Paso a paso ¡muy fácil!

Precalentá el horno a 200°C y prepará una placa con papel manteca. Mezclá la harina, el polvo de hornear, el azúcar y la sal en un bol grande. Agregá la manteca fría cortada en cubitos y trabajá con los dedos hasta obtener migas gruesas. Incorporá el huevo, la leche y la esencia de vainilla; mezclá apenas hasta formar una masa suave. Sumá los arándanos con cuidado para que no se rompan demasiado. Estirá la masa sobre una superficie enharinada hasta 2 cm de espesor y cortá en círculos o triángulos. Colocá los scones en la placa, dejando espacio entre ellos. Horneá 15–20 minutos hasta que estén doraditos. Dejá enfriar unos minutos y espolvoreá con azúcar glass antes de servir.

Deliciosos scones para compartir Siguiendo esta receta, tus scones con arándanos desaparecen más rápido que los caramelos en la mesa de merienda. Shutterstock

Los scones con arándanos tienen origen británico, pero se adaptaron al gusto argentino con un toque dulce y fácil de preparar. Se conservan en recipiente hermético a temperatura ambiente hasta 2 días; también podés congelarlos antes o después de hornear para disfrutarlos cuando quieras. Estos scones son ideales con mate, café o té. ¡Disfrutálos!.