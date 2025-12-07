Para mate o café: receta de scones de limón irresistibles

Si buscás una receta rica, simple y con ese perfume cítrico que enamora, estos scones de limón te van a encantar. Son ideales para la merienda, para acompañar unos buenos mates o para improvisar algo dulce cuando cae visita. Se hacen en minutos, usan ingredientes básicos y quedan tiernos, esponjosos y con un toque fresco que los vuelve irresistibles.

1. Encendé el horno a 200 °C para que vaya calentando.

La receta de scones nace en Escocia y originalmente eran discos grandes que se cortaban en triángulos, no piezas individuales.

Ideales para el desayuno o la merienda

2. En un bowl, mezclá la harina , el polvo para hornear , el azúcar , la sal y la ralladura de limón .

3. Sumá la manteca fría en cubitos y frotala con los dedos hasta lograr un arenado grueso.

4. En otro recipiente, batí ligeramente el huevo con la leche, la vainilla y el jugo de limón.

5. Incorporá los líquidos al arenado y mezclá lo justo hasta obtener una masa blanda. No amases de más.

6. Volcá la masa sobre la mesada enharinada, aplastala hasta 2 cm de espesor y cortá triángulos o círculos.

7. Colócalos en una placa y horneá 12–15 minutos, hasta que apenas doren.

8. Dejalos entibiar y servilos así nomás o con un toque de glasé simple de limón.

Acompañalos con una crema de limón El limón no formaba parte de la receta tradicional: se sumó después para modernizar el sabor. Shutterstock

Los scones nacieron en Escocia y originalmente eran redondos como tortitas. Para conservarlos, guardalos en un recipiente hermético una vez fríos; aguantan bien 2 días y podés calentarlos unos minutos para que vuelvan a estar tiernos. ¡Deliciosos!