Para mate o café: receta de scones de limón irresistibles
Un clásico renovado con toque cítrico: la receta de estos scones de limón son tiernos, livianos y quedan espectaculares recién horneados.
Si buscás una receta rica, simple y con ese perfume cítrico que enamora, estos scones de limón te van a encantar. Son ideales para la merienda, para acompañar unos buenos mates o para improvisar algo dulce cuando cae visita. Se hacen en minutos, usan ingredientes básicos y quedan tiernos, esponjosos y con un toque fresco que los vuelve irresistibles.
Rinde: 8 a 10 scones
Ingredientes para unos scones perfectos
- 2 tazas de harina 0000.
- 2 cucharaditas de polvo para hornear.
- 4 cucharadas de azúcar.
- Ralladura de 1 limón.
- ½ cucharadita de sal.
- 60 g de manteca fría.
- 1 huevo.
- ½ taza de leche.
- 1 cucharadita de esencia de vainilla.
- Jugo de ½ limón (opcional, para realzar el sabor).
Paso a paso ¡muy fácil!
1. Encendé el horno a 200 °C para que vaya calentando.
2. En un bowl, mezclá la harina, el polvo para hornear, el azúcar, la sal y la ralladura de limón.
3. Sumá la manteca fría en cubitos y frotala con los dedos hasta lograr un arenado grueso.
4. En otro recipiente, batí ligeramente el huevo con la leche, la vainilla y el jugo de limón.
5. Incorporá los líquidos al arenado y mezclá lo justo hasta obtener una masa blanda. No amases de más.
6. Volcá la masa sobre la mesada enharinada, aplastala hasta 2 cm de espesor y cortá triángulos o círculos.
7. Colócalos en una placa y horneá 12–15 minutos, hasta que apenas doren.
8. Dejalos entibiar y servilos así nomás o con un toque de glasé simple de limón.
Los scones nacieron en Escocia y originalmente eran redondos como tortitas. Para conservarlos, guardalos en un recipiente hermético una vez fríos; aguantan bien 2 días y podés calentarlos unos minutos para que vuelvan a estar tiernos. ¡Deliciosos!