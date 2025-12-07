La mejor receta de bacalao confitado para sorprender en una cena especial
Prepara esta receta paso a paso de bacalao confitado, perfecta para disfrutar en cualquier ocasión de una auténtica comida española.
Esta receta de bacalao confitado destaca por su técnica sencilla y resultados sorprendentes. Al cocinar el pescado lentamente en aceite, se logra una textura suave y un sabor delicado que enamora. Es una receta ideal para ocasiones especiales o para quienes desean disfrutar un plato elegante sin complicaciones.
Ingredientes para un bacalao confitado perfecto
Rinde 4 porciones.
- 4 lomos de bacalao desalado.
- 500 ml de aceite de oliva suave.
- 4 dientes de ajo.
- 1 hoja de laurel.
- 1 ramita de tomillo.
- 1 ramita de romero.
- Sal al gusto.
- Pimienta negra al gusto.
Paso a paso ¡muy fácil!
1- Secar bien los lomos de bacalao con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad.
2- Colocar el aceite de oliva en una olla pequeña o sartén profunda y calentar a fuego muy bajo.
3- Añadir los dientes de ajo, el laurel, el tomillo y el romero al aceite para perfumarlo.
4- Cuando el aceite esté tibio (entre 60 °C y 70 °C), introducir los lomos de bacalao con la piel hacia abajo.
5- Cocinarlos durante 12–15 minutos sin dejar que el aceite hierva; debe burbujear apenas.
6- Retirar con cuidado los lomos y dejarlos reposar unos minutos antes de servir.
7- Ajustar sal y pimienta, y acompañar con pan, verduras o patatas.
De la cocina a la mesa
El bacalao confitado es una preparación que combina simplicidad y sofisticación en un solo plato. Gracias a la técnica del confitado, el pescado conserva su jugosidad natural y adquiere una textura tierna imposible de lograr con métodos más agresivos. Esta receta demuestra que no es necesario utilizar muchos ingredientes para obtener un resultado memorable. Además, permite jugar con diferentes hierbas aromáticas según el gusto personal. Servido como plato principal o como parte de un menú especial, el bacalao confitado es una opción perfecta para sorprender y disfrutar de un sabor elegante y equilibrado. ¡A disfrutar!