Tarta de acelga: receta casera ideal para un almuerzo o cena saludable
La tarta de acelga es la elección perfecta para un almuerzo o cena saludable, anímate a probar esta receta .
Esta receta de tarta de acelga es ideal para quienes buscan una opción casera, nutritiva y muy sabrosa. La acelga se combina con queso y huevos para lograr un relleno suave y delicioso. Es una preparación fácil, perfecta para almuerzos, cenas o viandas. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 8 porciones)
- Tapas para tarta — 2 unidades
- Acelga — 500 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Huevo — 2 unidades (120 gramos)
- Queso rallado — 120 gramos
- Aceite — 20 mililitros
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
Paso a paso para crear una tarta de acelga deliciosa
1- Lavar y cocinar la acelga durante unos minutos.
2- Escurrir bien y picar la acelga.
3- Picar la cebolla y rehogarla en el aceite hasta que esté transparente.
4- Mezclar la acelga con la cebolla, los huevos y el queso rallado.
5- Condimentar con sal y pimienta.
6- Colocar una tapa en un molde y agregar el relleno.
7- Cubrir con la otra tapa y cerrar los bordes.
8- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que la tarta esté dorada.
De la cocina a la mesa
La tarta de acelga es una de las opciones más clásicas y prácticas de la cocina casera. Esta receta combina verduras, huevos y queso para lograr un relleno suave y lleno de sabor. Es ideal para servir caliente o fría, acompañada con ensaladas o sola. Además, se puede preparar con anticipación y conservar fácilmente. Su versatilidad permite agregar otros ingredientes como ricota o jamón según el gusto. Esta tarta casera es económica, nutritiva y perfecta para incorporar más verduras en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.