Tarta de acelga: receta casera ideal para un almuerzo o cena saludable

Esta receta de tarta de acelga es ideal para quienes buscan una opción casera, nutritiva y muy sabrosa. La acelga se combina con queso y huevos para lograr un relleno suave y delicioso. Es una preparación fácil, perfecta para almuerzos, cenas o viandas. ¡Manos a la obra!.

Receta para que incorpores verduras a tu dieta

Receta para que incorpores verduras a tu dieta

1- Lavar y cocinar la acelga durante unos minutos.

2- Escurrir bien y picar la acelga .

3- Picar la cebolla y rehogarla en el aceite hasta que esté transparente.

4- Mezclar la acelga con la cebolla, los huevos y el queso rallado.

5- Condimentar con sal y pimienta.

6- Colocar una tapa en un molde y agregar el relleno.

7- Cubrir con la otra tapa y cerrar los bordes.

8- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que la tarta esté dorada.

Receta para que tus porciones sean abundantes Receta para que tus porciones sean abundantes Shutterstock

De la cocina a la mesa

La tarta de acelga es una de las opciones más clásicas y prácticas de la cocina casera. Esta receta combina verduras, huevos y queso para lograr un relleno suave y lleno de sabor. Es ideal para servir caliente o fría, acompañada con ensaladas o sola. Además, se puede preparar con anticipación y conservar fácilmente. Su versatilidad permite agregar otros ingredientes como ricota o jamón según el gusto. Esta tarta casera es económica, nutritiva y perfecta para incorporar más verduras en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.