Tarta de zucchinis: la receta ideal para un almuerzo saludable

Esta receta de tarta de zucchinis es ideal para quienes buscan una opción liviana, casera y llena de sabor. Con un relleno suave y bien equilibrado, es perfecta para almuerzos o cenas. Es una preparación fácil, rendidora y práctica para cualquier momento del día. ¡Manos a la obra!.

1- Lavar y cortar los zucchinis en cubos pequeños o rodajas finas.

2- Picar la cebolla y saltearla en el aceite hasta que esté transparente.

3- Agregar los zucchinis y cocinar hasta que estén tiernos.

4- Dejar enfriar y mezclar con los huevos y el queso rallado.

5- Condimentar con sal y pimienta.

6- Colocar una tapa en un molde y volcar el relleno.

7- Cubrir con la otra tapa y cerrar los bordes.

8- Hornear a 180 °C durante 35 a 40 minutos hasta que la tarta esté dorada.

Receta práctica de tarta de zucchinis Receta práctica de tarta de zucchinis

De la cocina a la mesa

La tarta de zucchinis es una opción práctica, liviana y muy sabrosa. Esta receta combina ingredientes simples para lograr un relleno suave, ideal para quienes buscan comidas caseras y equilibradas. Es perfecta para servir caliente o tibia, acompañada con ensaladas o sola. Además, se puede preparar con anticipación y conservar en la heladera. Su versatilidad permite agregar hierbas, quesos o incluso otros vegetales. Esta tarta casera es una excelente forma de incorporar verduras de manera deliciosa y sencilla en la alimentación diaria. ¡A disfrutar!.