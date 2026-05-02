Día Mundial del Atún: conocé su importancia y beneficios y prepará esta receta genial
El 2 de mayo se conmemora el Día Mundial del Atún para tomar conciencia sobre la sobrepesca y el valor económico, social y nutricional de esta especie.
Cada 2 de mayo se celebra el Día Mundial del Atún, una fecha que las Naciones Unidas decretaron en 2016 pero que comenzó a celebrarse recién en 2017. Vale la pena detenerse un momento a pensar por qué este pez se volvió tan importante para nosotros los humanos.
La cuestión es que muchos países dependen del atún no solo para alimentarse sino también para sostener economías enteras, generar empleo y hasta preservar tradiciones culturales o espacios de ocio. Hoy, 96 países tienen una flota pesquera dedicada exclusivamente a esta especie, con miles de barcos recorriendo los océanos del mundo entero en busca de un recurso que representa nada menos que el 20% del valor total de la pesca marítima y más del 8% de todos los productos del mar que se comercializan a nivel global.
Los beneficios de comer atún:
Más allá de las cifras macroeconómicas y de la geopolítica pesquera, el atún es un superalimento de esos que uno tiene en la alacena sin valorar del todo. Resulta que es una fuente impresionante de proteínas de alto valor biológico (estamos hablando de 23 a 27 gramos por cada 100 gramos de producto), además de ácidos grasos omega-3 (esos EPA y DHA que tanto nos recomiendan los nutricionistas) y minerales como el selenio.
Sus beneficios van desde mejorar la salud cardiovascular hasta fortalecer el sistema inmunológico y óseo, pasando por un apoyo directo a la función cerebral y una buena ayuda para reducir la inflamación. En criollo, es un pescado que tendríamos que comer más seguido, pero con cuidado de no vaciar los mares.
Ahora, si de recetas prácticas se trata, la tarta de atún es ese rescate heroico que saca de apuros. Esta versión le agrega, además, cebolla caramelizada, que con su dulzor profundo equilibra a la perfección el sabor marino del pescado y le da otra complejidad al plato. El relleno se mantiene jugoso gracias a una combinación de crema de leche y queso rallado (el parmesano es una masa, pero puede ser cualquier queso que se derrita bien), y la masa se precocida para evitar que se empape. Después, la tarta se sirve tibia o a temperatura ambiente.
Prepará una rica tarta de atún:
Ingredientes (molde de 24 cm)
- 1 masa de tarta salada (quebrada o hojaldrada)
- 2 latas de atún al natural (170 g cada una), escurrido y desmenuzado
- 2 cebollas grandes, en plumas finas
- 3 huevos
- 200 ml de crema de leche
- 100 g de queso parmesano o rallado grueso
- 1 cucharada de aceite de oliva
- 1 cucharadita de orégano seco
- 1 cucharadita de mostaza dijon (opcional)
- Sal y pimienta negra
- Aceitunas negras para decorar (opcional)
Paso a paso de la receta
- Calentá el aceite a fuego medio-bajo en una sartén grande. Agregá las cebollas en plumas y cociná 20-25 minutos, revolviendo cada 3-4 minutos. Tiene que quedar dorada, blanda y dulce. Si se pega, agregá una cucharada de agua. Reservá.
- Precalentá el horno a 180°C. Forrá el molde con la masa, pinchá el fondo con tenedor y cubrí con papel manteca y legumbres secas. Horneá 12 minutos, sacá el peso y horneá 5 minutos más hasta que esté dorada. Dejá enfriar.
- En un bowl, batí los huevos con la crema. Agregá el atún desmenuzado, la cebolla caramelizada, el queso rallado, el orégano, la mostaza, sal y pimienta. Mezclá hasta integrar.
- Verté el relleno sobre la base precocida. Alisá la superficie con una espátula. Si usás, distribuí aceitunas negras cortadas por la mitad decorativamente. Horneá 30-35 minutos hasta que el centro esté firme y la superficie, dorada.
- Dejá reposar 10 minutos fuera del horno antes de desmoldar. Esto permite que el relleno termine de asentarse y se corte limpio.