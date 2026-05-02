Día Mundial del Atún: conocé su importancia y beneficios y prepará esta receta genial

El 2 de mayo se conmemora el Día Mundial del Atún para tomar conciencia sobre la sobrepesca y el valor económico, social y nutricional de esta especie.

Cada 2 de mayo se celebra el Día Mundial del Atún, una fecha que las Naciones Unidas decretaron en 2016 pero que comenzó a celebrarse recién en 2017. Vale la pena detenerse un momento a pensar por qué este pez se volvió tan importante para nosotros los humanos.

La cuestión es que muchos países dependen del atún no solo para alimentarse sino también para sostener economías enteras, generar empleo y hasta preservar tradiciones culturales o espacios de ocio. Hoy, 96 países tienen una flota pesquera dedicada exclusivamente a esta especie, con miles de barcos recorriendo los océanos del mundo entero en busca de un recurso que representa nada menos que el 20% del valor total de la pesca marítima y más del 8% de todos los productos del mar que se comercializan a nivel global.

Atún La importancia del atún. Mariskito

Los beneficios de comer atún: Más allá de las cifras macroeconómicas y de la geopolítica pesquera, el atún es un superalimento de esos que uno tiene en la alacena sin valorar del todo. Resulta que es una fuente impresionante de proteínas de alto valor biológico (estamos hablando de 23 a 27 gramos por cada 100 gramos de producto), además de ácidos grasos omega-3 (esos EPA y DHA que tanto nos recomiendan los nutricionistas) y minerales como el selenio.

Sus beneficios van desde mejorar la salud cardiovascular hasta fortalecer el sistema inmunológico y óseo, pasando por un apoyo directo a la función cerebral y una buena ayuda para reducir la inflamación. En criollo, es un pescado que tendríamos que comer más seguido, pero con cuidado de no vaciar los mares.