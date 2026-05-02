El emocionante homenaje a Felipe Staiti: mirá lo que pasó en la Plaza Independencia
El feriado del 1° de mayo cerró con una guitarra inolvidable en un encuentro que unió generaciones. El agua y las luces hicieron honor al querido músico Felipe Staiti.
El feriado por el Día del Trabajador culminó con una postal imborrable cuando mendocinos y turistas rodearon la fuente mayor de la Plaza Independencia. Tras una tarde cálida, la ciudad rindió honores a Felipe Staiti, el emblemático guitarrista de los Enanitos Verdes, en un espectáculo que emocionó con el movimiento de las aguas danzantes al sonar sus acordes más recordados.
La atmósfera en el microcentro mendocino se percibía distinta bajo una espléndida luna llena conocida tradicionalmente como "Luna de las Flores", la misma alcanzó su plenitud máxima por la tarde, siendo visible durante toda la noche tras la puesta del sol. Este no era solo un evento más de fin de semana largo; había una carga emocional en el aire hacia quien fuera uno de los fundadores de la aclamada banda de rock nacional. Las familias se acomodaron en los alrededores del espejo de agua principal, aguardando el inicio de una secuencia que prometía honrar al músico.
Acordes que fluyen sobre la fuente de la Plaza Independencia
A las 19:30, el silencio de la plaza se quebró con la potencia de hits que marcaron a generaciones. Las aguas danzantes iniciaron su coreografía, elevándose en sintonía con la guitarra de Felipe Staiti. Fue el comienzo de un breve recorrido emocional que capturó la atención de grandes y chicos, demostrando que el rock de los Enanitos Verdes sigue cautivando a seguidores y atrayendo a curiosos que pasaban solo a ver que sucedía en la fuente.
La propuesta técnica de la Municipalidad de Mendoza logró, una vez más, capturar la atención y maravillar con la tecnología de este espectáculo gratuito. Cada chorro de agua parecía interpretar los solos de guitarra, mientras los asistentes seguían el ritmo y contemplaban con respeto el despliegue en honor al artista fallecido y la mítica banda.
Así se vivió el homenaje a Felipe Staiti:
Un repertorio incrustado en el ADN local
El show repasó algunos clásicos, pero muchos mendocinos se quedaron con ganas de más canciones que marcaron su adolescencia. Cuando sonaron los primeros compases de "La Muralla" , la Plaza Independencia se convirtió en un gran coro a cielo abierto, que aunque por momentos se escuchaba tibiamente, por otros soltaba toda su energía. Resultó movilizante observar a jóvenes, niños, generaciones de más de 30, 40 y 50 años disfrutando de los hitazos. Entusiastas que conocieron la etapa fundacional de la banda le contaron a MDZ que se sintieron emocionados con el homenaje, aunque les pareció algo breve en comparación con el espectáculo de la fuente tras el fallecimiento de Marciano Cantero en 2022, validando el impacto cultural de Staiti en la identidad de la provincia.
El último adiós en el corazón de la Ciudad
El cierre con el tema "Lamento Boliviano" elevó la intensidad del show, alcanzando su punto máximo de impactante despliegue visual. Durante casi media hora, el centro mendocino se detuvo para contemplar un tributo que, lejos de ser solemne, se sintió como una celebración de la vida y la obra de un referente que llevó nuestro sonido al mundo.