El emocionante homenaje a Felipe Staiti: mirá lo que pasó en la Plaza Independencia

El feriado del 1° de mayo cerró con una guitarra inolvidable en un encuentro que unió generaciones. El agua y las luces hicieron honor al querido músico Felipe Staiti.

La Ciudad de Mendoza le rindió tributo a uno de los músicos más talentosos y queridos por los fans.

La Ciudad de Mendoza le rindió tributo a uno de los músicos más talentosos y queridos por los fans.

El feriado por el Día del Trabajador culminó con una postal imborrable cuando mendocinos y turistas rodearon la fuente mayor de la Plaza Independencia. Tras una tarde cálida, la ciudad rindió honores a Felipe Staiti, el emblemático guitarrista de los Enanitos Verdes, en un espectáculo que emocionó con el movimiento de las aguas danzantes al sonar sus acordes más recordados.

Homenaje a Enanitos Verdes Plaza Independencia (12) Mendoza despidió a Felipe Staiti con un espectáculo de aguas danzantes con clásicos de la querida banda mendocina. Julieta Caballero - MDZ La atmósfera en el microcentro mendocino se percibía distinta bajo una espléndida luna llena conocida tradicionalmente como "Luna de las Flores", la misma alcanzó su plenitud máxima por la tarde, siendo visible durante toda la noche tras la puesta del sol. Este no era solo un evento más de fin de semana largo; había una carga emocional en el aire hacia quien fuera uno de los fundadores de la aclamada banda de rock nacional. Las familias se acomodaron en los alrededores del espejo de agua principal, aguardando el inicio de una secuencia que prometía honrar al músico.

Acordes que fluyen sobre la fuente de la Plaza Independencia Portada homenaje a guitarrista de Enanitos Verdes en Plaza Independencia Julieta Caballero - MDZ A las 19:30, el silencio de la plaza se quebró con la potencia de hits que marcaron a generaciones. Las aguas danzantes iniciaron su coreografía, elevándose en sintonía con la guitarra de Felipe Staiti. Fue el comienzo de un breve recorrido emocional que capturó la atención de grandes y chicos, demostrando que el rock de los Enanitos Verdes sigue cautivando a seguidores y atrayendo a curiosos que pasaban solo a ver que sucedía en la fuente.

Homenaje a Enanitos Verdes Plaza Independencia (18) Emoción intergeneracional en el corazón de Mendoza durante el feriado del primero de mayo. Julieta Caballero - MDZ