Ulpiano Suarez confirmó que pretenden reformar la Plaza Independencia

El intendente de Ciudad trabaja con un equipo pensando en reformas para la plaza central. Pretenden comenzar este año con las obras pero aún no saben si será una reforma integral.

El intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, visitó este miércoles por la mañana la Plaza Independencia, donde participó de un acto junto a su par de Luján de Cuyo, Esteban Allasino, en la presentación de ambas ciudades como una de las más avanzadas según una certificación que ofrece Bloomberg Philanthropies.

Luego del acto dialogó con MDZ Radio sobre el espacio verde, y reconoció que está contemplando una renovación. La plaza central de la provincia que fue inaugurada en 1861 por el ingeniero Julio Ballofet y que, según el propio intendente, sufrió su última modificación integral durante la gestión comunal de Iglesias, hace 36 años.

ulpiano suarez esteban allasino certificacion oro bloomberg (7) Alf Ponce Mercado / MDZ La renovación de la Plaza Independencia Sobre la posibilidad de que haya una renovación, contó: "Estamos haciendo un relevamiento de los trabajos que son necesarios. Hay un sector, el oeste de la plaza, que requiere mayor intervención, donde hay un espacio allí con una glorieta, que está en desnivel. El sector de la Plaza de Juegos, también el Teatrino requiere una intervención".

Sin querer "spoilear" mucho -como indicó-, aseguró que desde la Ciudad de Mendoza trabajan con un equipo de profesionales en un proyecto la renovación de la Plaza Independencia. "Una plaza que tiene un espacio cultural que es fabuloso, destacado a nivel internacional, una fuente con un show de aguas danzantes y música, que también que es un gran atractivo, un escudo que es una foto imperdible, pero que requiere una intervención", indicó al programa Libre de Humo.

"Es un proceso que, anhelamos, conserve esa historia que tiene la plaza central, pensada por Balloffet post-terremoto en 1861 y que hoy es un lugar donde transitan miles de mendocinos y de turistas, así que también en esta recta final de la gestión como intendente, estamos trabajando en ese proyecto y obviamente pensando en formas de ejecutarlo y cómo obtener financiamiento", aseguró Saurez.