Una supercelda de granizo atraviesa Mendoza: dónde cayó piedra

Tal como adelantó el pronóstico del tiempo, Mendoza se convirtió en el escenario de tormentas. Esta tarde, una supercelda de granizo atravesó el sur provincial y cayó piedra sobre algunos distritos de San Rafael . Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta a corto plazo para General Alvear , San Rafael y Malargüe.

Según las imágenes del radar de Contingencias Climáticas, una supercelda cubrió gran parte de San Rafael y General Alvear. La tormenta se movió de norte a sur y de oeste a este. Abarcaba la ruta 143 desde Los Reyunos hasta Cochico en Alvear.

La semana pasada también cayó granizo en San Rafael.

“Se ha conformado un frente de tormentas de unos 120 kilómetros de extensión con varios núcleos que se desplazan al este a unos 30 kilómetros por hora, de las cuales varios tienen precipitaciones de lluvia y granizo ”, informaron desde Defensa Civil.

“El núcleo de tormenta con granizo más importante es la que está afectando a Las Malvinas, Escorial y Rincón del Atuel, se desplaza hacia Salto de Las Rosas, Calle Larga y Atuel Norte”, agregaron.

El radar también mostró el trabajo de los aviones de la lucha antigranizo en la parte central de San Rafael. Sin llegar al núcleo que creció rápidamente en Valle Grande.

supercelda de tormenta en mendoza La supercelda de tormenta con los radares del Servicio Meteorológico Nacional.

Aviso a corto plazo

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó una alerta a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas y caída de granizo.

Desde el organismo nacional recomendaron permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos, desconectar los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

También aconsejaron alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas. Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, pidieron no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas.

Dónde cayó granizo

Por el momento, cayó granizo en el Cañón del Atuel, El Nihuil, Las Salinas, Valle Grande, Rincón del Atuel, Las Malvinas, El Escorial, la ruta 143, Calle Larga, Villa Atuel y Cuadro Benegas.