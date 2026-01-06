Granizo en San Rafael: una gran tormenta generó destrozos en casas y cultivos

Una fuerte tormenta con granizo de gran tamaño generó destrozos en viviendas y pérdidas en la producción de los vecinos de San Rafael esta tarde. Según las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, el distrito más afectado fue Real del Padre .

Vecinos y productores de Real Padre en el departamento de San Rafael denunciaron en las redes sociales que esta tarde se desató una tormenta con granizo de gran tamaño que destruyó parte de algunas viviendas y la producción.

El año pasado, en la misma fecha , una tormenta de características similares dejó Real del Padre con la etiqueta de desastre agropecuario. En los próximos días se recibirán las denuncias y se medirán los daños del fenómeno climático.

Cerca de las 16.30, el Servicio Meteorológico Nacional lanzó un alerta a corto plazo para San Rafael y General Alvear por tormentas fuertes con lluvias intensas y caída de granizo .

Por su parte, desde Defensa Civil siguieron el desarrollo de la tormenta que comenzó en Jaime Prats, se desplazó por la ruta 143 y llegó a General Alvear sin piedra.

El granizo cayó en Soitué, Jaime Prats, Colonia López, Real del Padre, Calle Larga, Atuel Norte, La Guevarina, La Izuelina, La Vasconia y Rincón del Atuel.

granizo en san rafael 2 Granizo en Real del Padre X Hebe Casado

Hebe Casado lamentó los daños

La vicegobernadora Hebe Casado se solidarizó con los productores y comentó el tema en las redes sociales.

“Mismo día, misma hora, mismo lugar. Otra vez el granizo entristece al agro sanrafaelino. Acompaño a aquellos productores que nuevamente ven truncados sus esfuerzos. Desde contingencias del ministerio de @ProduccionMza estarán evaluando los daños y el fondo compensador resarcirá a los inscriptos”, escribió la sanrafaelina.