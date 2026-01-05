Mendoza arranca la semana con tormentas y probabilidad de granizo: qué zonas se verán afectadas

El pronóstico para Mendoza anticipa un lunes caluroso e inestable, con tormentas hacia la noche y alerta por lluvias fuertes y granizo en gran parte de la provincia.

El inicio de la semana estará marcado por un escenario inestable en Mendoza, con temperaturas elevadas y condiciones que se irán desmejorando con el correr de las horas. Para este lunes se espera una mínima de 19° y una máxima que alcanzará los 35°, en una jornada calurosa y con nubosidad variable.

Durante gran parte del día soplarán vientos moderados del noreste, lo que favorecerá el aumento de la temperatura y hacia la tarde y, especialmente, durante la noche, se prevé el desarrollo de tormentas en distintos sectores del territorio provincial. En cordillera, en tanto, el cielo se mantendrá poco nuboso, aunque con inestabilidad en zonas altas.

Ante este panorama, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas fuertes que abarca múltiples departamentos de Mendoza. El aviso alcanza al este de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, la zona de Luján de Cuyo, la zona de San Carlos, la zona de Tunuyán, la zona de Tupungato, San Rafael, General Alvear y Malargüe.

Según el organismo, se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con probabilidad de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h. En su informe, el SMN advirtió que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual”. Además, en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones podrían darse mayormente en forma de nieve y/o granizo.

mapa_alertas (47) Varias zonas de Mendoza están bajo alerta por lluvias intensas y posible granizo. De esta manera, el lunes se presenta caluroso e inestable en Mendoza, con especial atención puesta en las tormentas previstas para la noche y en los departamentos que se encuentran bajo alerta.