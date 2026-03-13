Mendoza cierra el viernes con fuertes tormentas: qué departamentos se van a ver afectados

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional indica un viernes nuboso en Mendoza, con leve descenso de la temperatura y tormentas que comenzarán en el este y se extenderán hacia otras zonas de la provincia.

El viernes tendrá lluvias y tormentas en Mendoza, con fenómenos que comenzarán en el este provincial.

Luego de una breve pausa, las tormentas vuelven este viernes a Mendoza. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional marca una jornada parcialmente nublada, con poco cambio en la temperatura, aunque con un ambiente algo más fresco que en días anteriores.

La mínima será de 17° y la máxima alcanzará los 28°. Durante la mañana dominarán la nubosidad y el tiempo más fresco, mientras que después de la siesta comenzarán las precipitaciones, acompañadas por viento del sector sur.

Según el SMN, las tormentas empezarán en el este provincial, especialmente en La Paz, y también en el sur, en General Alvear. Con el paso de las horas, los fenómenos se irán desplazando hacia el oeste hasta alcanzar el Gran Mendoza y el Valle de Uco. En el Gran Mendoza se esperan acumulados cercanos a 20 milímetros.

En cordillera, en tanto, el cielo estará poco nuboso, sin un escenario tan complejo como el previsto para el llano.

El Gran Mendoza recibirá precipitaciones hacia la tarde y la noche, según el pronóstico oficial. El pronóstico para Mendoza El sábado continuará la inestabilidad en las primeras horas, con precipitaciones durante la madrugada, descenso de la temperatura y vientos del sur rotando al noreste. La máxima será de 26° y la mínima de 16°, con cordillera parcialmente nublada.