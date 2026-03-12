Cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes
Según el cronograma de Edemsa, son seis los departamentos de Mendoza que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este viernes 13 de marzo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera preventiva y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son seis los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este viernes 13/3
Guaymallén
- En calle Buenos Vecinos, entre Pujol y Guaymaré. En calle Prolongación Ferrari, entre Milagros y Buenos Vecinos. En calle Ullo, entre Milagros y Buenos Vecinos; Colonia Segovia. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle San Juan, entre Severo del Castillo y Milagros. En loteo Leonangelli y zonas aledañas; Corralitos. De 9.15 a 13.15 h.
Maipú
- En calle Lamadrid Sur, hacia el norte de Carril Barrancas, y adyacencias; San Roque. De 8.45 a 10.45 h.
- En la intersección de calle Nueva con Proyectada I366 y áreas adyacentes; Santa Blanca. De 9.00 a 11.00 h.
Tupungato
- En calle Blanco, entre Iriarte y barrio El Progreso; La Arboleda. De 9.30 a 13.30 h.
San Carlos
- En calle Leopoldo Suárez, entre Independencia y Costa Canal Uco. En calles Malvinas Argentinas, Arequipa y Galmarini; La Consulta. De 9.45 a 13.45 h.
- Entre calles Santander II, La Virgen y Ciriaco Guevara; Chilecito. De 14.30 a 18.30 h.
San Rafael
- Entre calles Palau, Namuncurá, Buenos Aires y Fleming. En Cooperativa Sierra Pintada. De 8.30 a 12.30 h.
- En la intersección de calle Edison con Comodoro Py y zonas aledañas. De 15.00 a 19.00 h.
- Entre calles San Luis, Bombal, Alsina y Moreno. De 9.30 a 11.30 h.
- En calle Artero, hacia el sur de Zavattieri; Los Claveles. De 9.00 a 13.00 h.
Malargüe
- En la intersección de Puesto Rojas y Colonia Forrajera y zonas aledañas. De 9.15 a 13.15 h.