La inflación de febrero en Mendoza fue de 2,5%

La segunda medición del año de la inflación de Mendoza cerró con un 2,5%, levemente por debajo del 3% de enero.

La segunda medición del año de la inflación de Mendoza cerró con un 2,5%. La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer en la tarde de este jueves un nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC). Con una tendencia a la baja con respecto a enero que fue de 3%.

Con esta cifra en Mendoza, el primer dato interanual del año (de febrero 2025 a enero pasado) cerró en la provincia con un acumulado de 32,4%. Este número es el resultado del 3,1% en marzo, 3,1% en abril, 1,7% en mayo, 1,1% en junio, 1,9% en julio, 2% en agosto, 2,2% en septiembre, 2,4% en octubre, el 2,7% de noviembre, 2,8% en diciembre, 3% en enero y 2,5% en febrero.

De esta manera, la inflación de Mendoza se ubicó levemente por debajo del índice nacional, que fue de 2,9% en febrero. En el acumulado de 2026, la inflación se ubica en 5,5% en Mendoza.

inflacion Los rubros que más subieron El rubro que más subió en febrero fue Vivienda y servicios básicos con 7,8%; seguido por Alimentos y bebidas con 3,7%; luego se ubicó Atención médica y gastos para la salud con 2,3%; Equipamiento y mantenimiento del hogar con 1,8%; Educación con 1,6%; Otros bienes y servicios con 1,4%; Transporte y comunicaciones con 1,2%. En tanto dos rubros presentaron deflación: Esparcimiento con -0,7% e Indumentaria con -1%.