Inflación en Estados Unidos: sube un escalón en febrero y llega a 2,4% anual en la previa del anuncio de la Fed

La inflación en Estados Unidos marcó una leve suba en febrero, aunque a la luz de la guerra que desataron los ataques conjuntos de Estados Unidos e Israel sobre Irán las perspectivas a corto plazo son más preocupantes. Una de las claves es que los precios de la gasolina subieron casi 20% por la suba del precio internacional de petróleo .

Como fuera, en febrero, el mes anterior al inicio del conflicto armado en Medio Oriente , los precios al consumidor avanzaron 2,4% en los últimos doce meses, en línea con el resultado del mes anterior, que quedó en 2,3%, aunque bastante cerca del objetivo de inflación de la Reserva Federal , el Banco Central de Estados Unidos, fijado en 2% anual.

En términos intermensuales, la inflación del segundo mes del año marcó un avance de precios del 0,3 %, en comparación al 0,2 % de enero, siguiendo las cifras del Departamento de Trabajo difundidas este miércoles. Ya antes de iniciarse la guerra en Irán los precios de la energía se venían acelerando, lo mismo que los precios de los alimentos.

Por su parte, el llamado índice básico de precios o inflación subyacente, que excluye los precios de bienes estacionales como alimentos y combustibles, quedó en 2,5% interanual, por encima de los precios al consumidor. Es el indicador equivalente a la inflación núcleo en Argentina, que marca la evolución de los precios independientemente de precios regulados y estacionales.

"El aumento de los precios de las tarifas aéreas y de los revestimientos para ventanas y suelos se vio compensado por la disminución de los precios de artículos a menudo expuestos a aranceles, como los juguetes y el calzado", indicaron analistas.

Impacto del precio del petróleo

A corto plazo se espera que la guerra en Medio Oriente empiece a mostrar su impacto en los precios domésticos, derivados de la fuerte suba del petróleo. Los precios de la gasolina ya trepó cerca de 20% en lo que va del mes y nada hace suponer que puedan desinflarse a corto plazo, más bien lo contrario.

Todo dependerá de la duración que tenga la guerra. Ya el presidente Donald Trump, consciente del boomerang que puede suponer para la economía una prolongación del conflicto en Irán, viene insistiendo hace ya 48 horas que "la guerra está llegando a su fin", una afirmación desmentida por las propias autoridades iraníes y el silencio de Israel sobre el tema.

En este contexto, el 17 y 18 de marzo se reunirá nuevamente el Comité Federal de Mercados Abiertos de la Reserva Federal (FOMC), para analizar especialmente dos variables, la evolución del mercado de trabajo y la variación de los precios al consumidor.

A partir de allí, decidirá si mantiene el nivel de las tasas de interés, si las baja o las incrementa. Desde hace dos años la Fed está desarrollando una política de bajas muy graduales de tasas, pasando del rango de 5,25-5,50% que rigió entre julio de 2023 a septiembre de 2024, al rango actual de 3,50-3,75%. En septiembre de 2024 comenzó un rally bajista que ya acumula seis bajas consecutivas.

Pulseada por las tasas

El gobierno de Donald Trump insiste en que las tasas de interés deben bajar más rápido para movilizar a la economía del país, pero para la Fed, conducida por Jerome Powell, aún no se puede descartar un rebrote inflacionario, por lo que es recomendable ser cautos en la baja de tasas.

En esta pulseada el presidente Trump ya anunció a su candidato para presidir la Junta de Gobernadores de la entidad monetario a partir de mayo. Se trata de Kevin Warsh, quien aún debe lograr la confirmación en el Senado.

Si bien Warsh es un crítico de Powell y de su política monetaria cautelosa, es probable, que con el conflicto en Medio Oriente en carne viva, la Fed deba mantener la prudencia y postergar algunos meses una nueva baja de tasas, que seguramente le generará alguna crítica de la Casa Blanca, algo que sólo el tiempo podrá confirmar o desmentir.