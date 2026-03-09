La inflación en CABA desaceleró en febrero: 2,6%

Durante el mes de febrero el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires ( IPCBA ) registró un incremento de 2,6%, acumulando en los primeros dos meses del año una suba de 5,7%. En los últimos doce meses la inflación subió un 32,4% y se ubicó 0,7 puntos porcentuales por encima del mes previo.

El aumento del índice estuvo impulsado principalmente por las subas en vivienda y servicios públicos, alimentos, salud, restaurantes e información y comunicación, rubros que en conjunto explicaron 2,24 puntos porcentuales del aumento mensual.

La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la que más presionó sobre el índice, con un aumento del 5,9% y una incidencia de 1,15 puntos porcentuales en la variación del mes.

El incremento se explicó principalmente por subas en las expensas de los edificios y en las tarifas residenciales de electricidad y gas, además de ajustes en los alquileres, que continúan mostrando una dinámica ascendente dentro del gasto de los hogares.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba promedio del 2,9%, aportando 0,50 puntos porcentuales al nivel general. Dentro de esta división, el principal impulso provino de Carnes y derivados, que aumentaron 7,3% durante el mes. También se observaron incrementos en pan y cereales (1,9%) y leche, productos lácteos y huevos (1,8%).

Sin embargo, el aumento fue parcialmente compensado por caídas en frutas (-2,1%) y verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%), lo que moderó la suba del rubro alimentario.

La división Salud aumentó 3,0%, principalmente por ajustes en las cuotas de la medicina prepaga. Por su parte, Información y comunicación registró un incremento del 2,4%, explicado por aumentos en servicios de telefonía móvil y paquetes de comunicaciones.

Entre los rubros que tiraron el índice hacia abajo, destacan los que están más ligados al consumo masivo y al impacto de las importaciones. Transporte registró una leve baja del 0,4%, Restaurantes y hoteles subió 1,5% y prendas de vestir y calzado, que se mantuvo sin cambios durante el mes.

El informe también refleja una diferencia creciente entre la evolución de los bienes y los servicios. Durante febrero, los bienes aumentaron 1,9%, impulsados principalmente por alimentos —especialmente carnes—, combustibles y medicamentos. En cambio, los servicios subieron 3%, traccionados por expensas, tarifas de electricidad y gas, alquileres y precios en restaurantes y casas de comida.

En el acumulado del año, los bienes registran una suba del 4,3%, mientras que los servicios avanzaron 6,6%. En términos interanuales, los bienes subieron 26,3%, mientras que los servicios alcanzaron un aumento de 36,1%, consolidando una brecha de casi diez puntos porcentuales.

Caída de los precios estacionales

Al analizar los componentes del índice, la inflación núcleo —representada por el indicador “Resto IPCBA”— aumentó 3,1% en febrero, manteniendo una variación interanual del 32,9%.

Por su parte, los precios regulados subieron 4,5%, impulsados por tarifas de electricidad y gas, cuotas de medicina prepaga y el boleto de colectivo urbano. En la comparación anual, este segmento se aceleró hasta 34,8%.

En contraste, los precios estacionales registraron una caída del 6,5%, debido principalmente a bajas en los pasajes aéreos, el alojamiento en hoteles y los paquetes turísticos, lo que ayudó a moderar el índice general del mes.