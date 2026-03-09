La inflación en CABA desaceleró en febrero: 2,6%
La inflación del mes de febrero en la Ciudad de Buenos Aires se desaceleró por el freno de los precios de artículos de consumo masivo.
Durante el mes de febrero el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró un incremento de 2,6%, acumulando en los primeros dos meses del año una suba de 5,7%. En los últimos doce meses la inflación subió un 32,4% y se ubicó 0,7 puntos porcentuales por encima del mes previo.
El aumento del índice estuvo impulsado principalmente por las subas en vivienda y servicios públicos, alimentos, salud, restaurantes e información y comunicación, rubros que en conjunto explicaron 2,24 puntos porcentuales del aumento mensual.
La división Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles fue la que más presionó sobre el índice, con un aumento del 5,9% y una incidencia de 1,15 puntos porcentuales en la variación del mes.
El incremento se explicó principalmente por subas en las expensas de los edificios y en las tarifas residenciales de electricidad y gas, además de ajustes en los alquileres, que continúan mostrando una dinámica ascendente dentro del gasto de los hogares.
Alimentos: fuerte suba de la carne
El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba promedio del 2,9%, aportando 0,50 puntos porcentuales al nivel general. Dentro de esta división, el principal impulso provino de Carnes y derivados, que aumentaron 7,3% durante el mes. También se observaron incrementos en pan y cereales (1,9%) y leche, productos lácteos y huevos (1,8%).
Sin embargo, el aumento fue parcialmente compensado por caídas en frutas (-2,1%) y verduras, tubérculos y legumbres (-1,1%), lo que moderó la suba del rubro alimentario.
La división Salud aumentó 3,0%, principalmente por ajustes en las cuotas de la medicina prepaga. Por su parte, Información y comunicación registró un incremento del 2,4%, explicado por aumentos en servicios de telefonía móvil y paquetes de comunicaciones.
Entre los rubros que tiraron el índice hacia abajo, destacan los que están más ligados al consumo masivo y al impacto de las importaciones. Transporte registró una leve baja del 0,4%, Restaurantes y hoteles subió 1,5% y prendas de vestir y calzado, que se mantuvo sin cambios durante el mes.
El informe también refleja una diferencia creciente entre la evolución de los bienes y los servicios. Durante febrero, los bienes aumentaron 1,9%, impulsados principalmente por alimentos —especialmente carnes—, combustibles y medicamentos. En cambio, los servicios subieron 3%, traccionados por expensas, tarifas de electricidad y gas, alquileres y precios en restaurantes y casas de comida.
En el acumulado del año, los bienes registran una suba del 4,3%, mientras que los servicios avanzaron 6,6%. En términos interanuales, los bienes subieron 26,3%, mientras que los servicios alcanzaron un aumento de 36,1%, consolidando una brecha de casi diez puntos porcentuales.
Caída de los precios estacionales
Al analizar los componentes del índice, la inflación núcleo —representada por el indicador “Resto IPCBA”— aumentó 3,1% en febrero, manteniendo una variación interanual del 32,9%.
Por su parte, los precios regulados subieron 4,5%, impulsados por tarifas de electricidad y gas, cuotas de medicina prepaga y el boleto de colectivo urbano. En la comparación anual, este segmento se aceleró hasta 34,8%.
En contraste, los precios estacionales registraron una caída del 6,5%, debido principalmente a bajas en los pasajes aéreos, el alojamiento en hoteles y los paquetes turísticos, lo que ayudó a moderar el índice general del mes.