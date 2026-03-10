Vuelven los créditos en dólares: Banco Macro lanzó una línea que incluye personales e hipotecarios

Banco Macro anunció el lanzamiento de una nueva línea de créditos en dólares destinada a su segmento de clientes de mayor patrimonio, denominada Macro Selecta. La iniciativa incluye créditos hipotecarios, personales y próximamente prendarios, con el objetivo de ampliar las alternativas de financiamiento en moneda extranjera en la Argentina.

La propuesta se inscribe en un contexto de cambios regulatorios que habilitaron nuevamente a los bancos a prestar en dólares a personas físicas, una modalidad prácticamente ausente desde los años noventa. El Banco Central flexibilizó en 2025 las normas que limitaban estos préstamos, permitiendo a las entidades ofrecer financiamiento en moneda extranjera utilizando fondos propios o provenientes del mercado de capitales.

El producto central es la línea de crédito hipotecario en dólares destinado a la compra de primera o segunda vivienda. La línea ofrece una tasa fija del 11,5% nominal anual, un plazo máximo de cinco años y montos que pueden alcanzar hasta US$1 millón. Además, el banco financiará hasta el 50% del valor de tasación del inmueble y aplicará el sistema de amortización francés.

Desde la entidad explicaron que el objetivo es ofrecer herramientas de financiamiento acordes a un mercado inmobiliario donde la mayoría de las operaciones se realizan en dólares. En ese sentido, los clientes podrán acceder a liquidez en la misma moneda en la que se pactan las propiedades, evitando el descalce entre ingresos en pesos y precios de los inmuebles.

La nueva línea está orientada a clientes del segmento Macro Selecta, que agrupa a usuarios con saldos o inversiones relativamente elevados dentro de la entidad.

La familia de productos también incorpora un préstamo personal en dólares pensado como financiamiento puente para quienes necesitan capital antes de vender una propiedad. Este crédito tiene un plazo de 12 meses y se paga en una sola cuota al vencimiento, con una tasa fija del 9% anual.

A esto se sumará en los próximos meses una línea de créditos prendarios en dólares para la compra de vehículos. Estos préstamos se otorgarán a través de concesionarias adheridas, con plazos de hasta 36 meses y condiciones diferenciales para los clientes del banco.

El lanzamiento se produce en paralelo con la estrategia del Gobierno nacional de incentivar que los dólares no bancarizados ingresen al sistema financiero. La idea es que esos fondos puedan utilizarse para financiar consumo e inversión, en lugar de permanecer fuera del circuito formal.

En ese marco, las entidades financieras buscan generar instrumentos que permitan canalizar esos recursos hacia la economía real, especialmente hacia sectores como el inmobiliario y el automotor.

Desde Banco Macro señalaron que la nueva oferta apunta justamente a brindar financiamiento competitivo para la adquisición de viviendas, vehículos o proyectos personales sin que los clientes deban liquidar sus inversiones en dólares.

El regreso de los préstamos en dólares refleja también el intento del sistema financiero de recuperar el dinamismo del crédito, que durante años se mantuvo en niveles muy bajos en relación con el tamaño de la economía.

Con depósitos en dólares que rondan los US$ 40.000 millones en el sistema bancario y una normativa más flexible, los bancos ven en estos instrumentos una forma de ampliar su negocio crediticio y al mismo tiempo impulsar sectores clave de la actividad económica.