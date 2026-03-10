La plataforma cripto Nexo llega a la Argentina y apuesta al ahorro en dólares digitales

La plataforma internacional de gestión patrimonial en activos digitales cripto , Nexo , anunció su desembarco oficial en la Argentina tras concretar la adquisición del exchange local Buenbit y consolidar en Buenos Aires su centro de operaciones para América Latina.

Con más de US$ 8.000 millones en activos bajo administración, la compañía busca posicionarse en el mercado local con una oferta de ahorro en “dólares digitales” y soluciones financieras basadas en criptomonedas .

La estrategia de la firma apunta a aprovechar un contexto en el que el ahorro en moneda dura continúa siendo una práctica extendida entre los argentinos, pero donde cada vez más usuarios buscan alternativas que permitan obtener rendimiento sobre esos fondos.

En ese marco, Nexo presentó una propuesta de ahorro basada en stablecoins , activos digitales diseñados para mantener paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense. Entre los más utilizados se encuentran USDT (Tether) y USDC (USD Coin), que permiten a los usuarios depositar fondos y generar intereses diarios sin plazos mínimos obligatorios.

Según la empresa, los rendimientos pueden alcanzar hasta el 13% anual en stablecoins, un nivel que supera a muchas alternativas financieras tradicionales del mercado local. En la Argentina, instrumentos como los plazos fijos o algunos fondos comunes de inversión en dólares suelen ofrecer tasas que oscilan aproximadamente entre 0,5% y 8% anual, dependiendo de la liquidez y el perfil del producto.

Además del ahorro, la plataforma introducirá en el país su sistema de créditos respaldados por criptomonedas. Este mecanismo permite que los usuarios utilicen activos digitales como Bitcoin o Ethereum como garantía para obtener liquidez inmediata, sin necesidad de vender sus tenencias y perder exposición a largo plazo. En el mercado global, Nexo se posiciona como el segundo prestamista cripto más grande del mundo, sólo detrás de la empresa emisora de USDT, Tether.

Las criptomonedas son una opción para resguardar el salario Foto: shutterstock Nexo ofrece opciones para ahorro en stablecoins Shutterstock

“Argentina es un mercado sofisticado, con alta adopción digital y una fuerte cultura de ahorro en moneda dura. Nuestra propuesta apunta a combinar esa realidad con infraestructura global, gestión prudente de riesgo y productos diseñados para generar valor en el largo plazo”, señaló Federico Ogue, CEO de Buenbit by Nexo.

Como parte del lanzamiento en el país, la compañía ofrecerá un beneficio promocional por tiempo limitado: quienes depositen US$ 1.000 o más dentro de los primeros siete días desde el registro, accederán durante un mes al nivel Nexo Platinum, el escalón más alto dentro de su programa de beneficios.

La expansión regional se apoya en la infraestructura global de Nexo y en el conocimiento del mercado argentino aportado por Buenbit, que se encuentra registrada como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).

Desde Buenos Aires, la empresa proyecta consolidar su crecimiento en América Latina en un escenario en el que el crédito comienza a recuperarse, aunque aún se mantiene por debajo de los niveles históricos, mientras que los ahorristas locales continúan explorando nuevas herramientas para administrar su capital en moneda dura.

La compañía, fundada en 2018, opera actualmente en más de 150 jurisdicciones y procesó a nivel global más de US$ 403.000 millones en transacciones. Con su llegada al país, Nexo busca posicionarse como un nuevo actor dentro del ecosistema financiero digital argentino, en un contexto en el que las stablecoins y los servicios cripto ganan terreno como alternativa de ahorro y financiamiento.

Además, la empresa confirmó que durante 2026 retomará formalmente sus operaciones en Estados Unidos, en colaboración con socios regulados y bajo el marco normativo local para productos de inversión y crédito.