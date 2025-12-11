La empresa cripto Nexo compra Buenbit y monta su centro regional en Buenos Aires

La plataforma global de activos digitales Nexo anunció la adquisición de la argentina Buenbit , una de las compañías cripto de mayor crecimiento en América Latina, y adelantó que Buenos Aires será su nuevo hub regional para impulsar operaciones y alianzas en Argentina, Perú, México y otros mercados de la región. La operación, cuya concreción final queda sujeta a aprobaciones regulatorias, marca uno de los movimientos más relevantes del ecosistema cripto local en los últimos años.

Con US$ 11.000 millones en activos bajo gestión y presencia en más de 150 jurisdicciones, Nexo profundiza su desembarco en un mercado que considera estratégico. La compra integra su portafolio global de productos —que incluye herramientas de trading, créditos respaldados por criptomonedas y productos estructurados— con la estructura regulatoria y el conocimiento local de Buenbit, registrada ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) como Proveedor de Servicios de Activos Virtuales (PSAV).

La adquisición permitirá que los clientes de Buenbit accedan al portafolio completo de servicios de Nexo. Esto incluye más de 100 criptomonedas operables en más de 1.500 pares, productos estructurados como Dual Investment, futuros avanzados, crédito respaldado por cripto, una opción especialmente relevante en países con acceso limitado al financiamiento tradicional y programa de fidelización impulsado por el token $NEXO.

El cofundador de Nexo, Antoni Trenchev , destacó que la elección de Buenos Aires como centro regional responde a la madurez del ecosistema fintech local. “Argentina ha sido históricamente un terreno fértil para la innovación fintech. Con la escala de Nexo y el conocimiento del mercado de Buenbit, nuestras soluciones pueden crecer exponencialmente en los próximos doce meses”, afirmó.

Para Federico Ogue, CEO de Buenbit, la alianza consolida un proceso natural de expansión. “Demostramos que la combinación de conocimiento local y una oferta amplia de productos puede impulsar innovación en un país donde preservar el valor es fundamental. Con el respaldo global de Nexo, podremos ampliar ese impacto a toda la región”, señaló.

La compañía subrayó que las condiciones económicas de América Latina —inflación persistente, volatilidad macroeconómica y acceso limitado al crédito— consolidan la demanda de herramientas de ahorro y liquidez basadas en activos digitales.

Nexo planea utilizar Buenos Aires como base para nuevas inversiones y acuerdos estratégicos en la región, como parte de una estrategia plurianual que apunta a reforzar su rol como actor global y regulado en el sector.

Quiénes son Nexo y Buenbit

Nexo, fundada en España en 2018, es una plataforma de gestión de patrimonio digital con más de US$ 371.000 millones procesados y un portafolio que incluye ahorros flexibles, préstamos respaldados por criptomonedas, soluciones de liquidez y la primera tarjeta cripto con funciones de débito y crédito.

Buenbit, por su parte, procesó más de US$ 2.000 millones en volumen y construyó una base de usuarios en Argentina y Perú centrada en el cumplimiento regulatorio, la conversión entre moneda fiat y criptomonedas y una interfaz pensada para el público masivo.