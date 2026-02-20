El dólar cayó $15 y cerró por debajo de los $1.400, el nivel más bajo en cuatro meses
El dólar oficial logró traspasar el piso de los $1.400 y cayó drásticamente este viernes, en una semana marcada por la baja. El dólar blue también bajó.
El dólar oficial perforó la zona de los $1.400, tras haber cerrado hoy en $1.345 para la compra y 1.395 para la venta en la cotización de Banco Nación, y marcó su nivel más bajo en los últimos cuatro meses. Fue una semana clave por el tratamiento de la reforma laboral y el paro general.
Sobre el final de la semana corta, la cotización minorista culminó por debajo de los $1.400, algo que no ocurría desde octubre del 2025, luego de haber perdido $15 respecto del cierre del jueves. Con respecto a al mercado informal, el dólar blue también cerró a la baja y perdió $10 en el precio de su cotización.
En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.405 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.
Los valores del dólar blue hoy
El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.
El dólar mayorista se ubicó en $1.375 y perdió un 1% en su cotización. Tras ceder $14, el tipo de cambio mayorista cerró con un precio que no registraba desde antes de las elecciones de medio término, en octubre último.
Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 01,8% hasta $1.407,1, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba una suba de 0,0% hasta los $1.447,8.
Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el jueves en US$44.913 millones y perforó los US$45.000 millones, luego de haber comprado US$76 millones en el mercado mayorista.