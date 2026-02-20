El dólar cayó $15 y cerró por debajo de los $1.400, el nivel más bajo en cuatro meses

El dólar oficial logró traspasar el piso de los $1.400 y cayó drásticamente este viernes, en una semana marcada por la baja. El dólar blue también bajó.

El dólar oficial perforó la zona de los $1.400, tras haber cerrado hoy en $1.345 para la compra y 1.395 para la venta en la cotización de Banco Nación, y marcó su nivel más bajo en los últimos cuatro meses. Fue una semana clave por el tratamiento de la reforma laboral y el paro general.

Sobre el final de la semana corta, la cotización minorista culminó por debajo de los $1.400, algo que no ocurría desde octubre del 2025, luego de haber perdido $15 respecto del cierre del jueves. Con respecto a al mercado informal, el dólar blue también cerró a la baja y perdió $10 en el precio de su cotización.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.405 y $1.470 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.472.

papel de aluminio dolar El dólar oficial sigue bajando drásticamente. Los valores del dólar blue hoy El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.410 para la compra y $1.430 para la venta, con una baja de 0,7% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicó en $1.375 y perdió un 1% en su cotización. Tras ceder $14, el tipo de cambio mayorista cerró con un precio que no registraba desde antes de las elecciones de medio término, en octubre último.