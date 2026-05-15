Wall Street: los bonos y los ADRs caen, mientras el riesgo país se sostiene arriba de los 520 puntos

Los activos argentinos en Wall Street operan en rojo en la última rueda de la semana. El Merval se mueve con leve tendencia bajista.

Los activos argentinos en Wall Street operan en rojo en la última rueda de la semana. En la plaza local, el Merval se mueve con leve tendencia bajista. El riesgo país se ubica por encima de los 520 puntos básicos.

La deuda soberana en dólares opera en rojo este viernes en Nueva York, traccionada por el Bonar 2035 (-1,2%). Los bonos bajo legislación local alternan subas y bajas.

El riesgo país se ubica en 523 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval baja 0,1%. Las acciones del panel líder se mueven mixtas.

Los papales argentinos que cotizan en Wall Street operan con mayorías en baja. La principal caída la registra el ADR de Ternium (-2,9%).