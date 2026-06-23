Wall Street: los activos argentinos operan en rojo y el riesgo país rebota

Los activos argentinos que cotizan en Wall Street caen en la jornada bursátil de este martes. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia a la baja.

Los activos argentinos caen en la rueda de este martes en Wall Street. Tanto bonos como los ADRs se mueven en rojo y el riesgo país rebota. En la plaza local, el Merval se mueve con tendencia bajista.

La deuda soberana en dólares que opera en Nueva York se mueven en rojo, con caídas de hasta 1%, como el caso del Bonar 2041. En tanto, los bonos bajo legislación local suben.

El riesgo país sube 14 unidades y se ubica en 435 puntos básicos.

Acciones En la plaza local, el Merval cae 1,3%. Las acciones del panel líder cotizan con bajas generalizadas.

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street operan en rojo. La mayor caída la registra el ADR de BBVA (-3,1%).