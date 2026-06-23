Fuertes caídas de las Bolsas en todo el mundo y se dispara el "índice del miedo"

Las Bolsas asiáticas gatillaron este martes un vendaval en los mercados internacionales, a partir de la fuerte caída de casi 10% en el índice Kospi de la Bolsa de Seúl , extendiendo la mancha venenosa a las bolsas europeas y en Wall Street . En este escenario el llamado " índice del miedo " salta 10,13%, reflejando los temores en el mercado.

El índice S&P 500 VIX, también conocido como índice de volatilidad o del "miedo", marca esta tarde 18.90, una suba de 10,13% en la rueda.

El índice de volatilidad (VIX) es la expresión de la volatilidad implícita del índice S&P 500, o lo que es lo mismo que cuánto se espera que varíen los precios de las acciones en el corto plazo, a partir de los precios de las opciones sobre el S&P 500. Creado en 1993 por el Chicago Board Options Exchange (CBOE), los analistas observan este índice como instrumento para medir la sensación del mercado.

En un escenario en el que los inversores gatillaron una venta masiva de acciones en la Bolsa de Corea del Sur, las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones por dos ocasiones en la jornada. El índice Kospi cotizó al cierre con una caída del 9,9%, a 8.203,84 puntos.

De esta manera, revirtió de manera importante las ganancias logradas tras un repunte empujado por la IA, que había convertido a ese mercado en uno de los principales mercados bursátiles con mejor desempeño este año. También inciden la incertidumbre sobre la resolución de la crisis en el estrecho de Ormuz, y expectativas sobre cómo dará el índice de precios al consumidor en Estados Unidos.

El derrumbe en la Bolsa de Seúl, arrastró también a otros mercados de valores de Asia, con un derrumbe de 3,55% en el índice Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio, mientras que el índice Hang Seng de Hong Kong cayó -1,82%, en China el Shenzhen Composite se desplomó -3,17% y la Bolsa de Shanghai -1,37%.

También cayeron las bolsas de Tailandia (-2,11%), los índices Nifty 50 y BSE Sensex de la India retrocedieron -1,16%, la Bolsa de Indonesia bajó -0,25% y el índice Karachi 100 de Pakistán lo hizo en 0,44%. Sólo marcaron números en verde la Bolsa de Taiwán (2,75%) y el PSEi Composite de Filipinas (1,51%).

En Europa el índice Euro Stoxx 50 retrocede -1,25%, en tanto que el Dax de la Bolsa de Frankfurt cae -0,81%, el CAC 40 de París baja -0,71%, la Bolsa de Amsterdam -1,60%, el FTSE MIB de Milán -1,46%, el Ibex 35 de Madrid -0,34% y el FTSE 100 de Londres -0,09%.

Cruzando el Atlántico, en Wall Street el industrial Dow Jones avanza 0,24%, mientras que el S&P 500 retrocede -0,97% y el índice tecnológico Nasdaq cae 1,49%.