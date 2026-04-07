Se dispara el "índice del miedo" mientras Donald Trump amenaza con desaparecer a la civilización iraní

A casi 64 años de la crisis de los misiles en Cuba, el mundo está vilo una vez más ante la amenaza de la destrucción masiva. El ultimátum de 48 horas del presidente Donald Trump para que este martes a la noche (a las 21, hora argentina) Irán liberara el paso del Estrecho de Ormuz , golpeó fuerte a los mercados.

El índice S&P 500 VIX, más conocido como "índice del miedo" se dispara este martes 10,8%, luego de tocar el 13,5% al mediodía, mientras las principales plazas financieras del mundo muestran números en rojo profundo.

El índice VIX mide la volatilidad implícita esperada para los próximos 30 días en Wall Street , en base a los precios de las opciones sobre el índice S&P 500. Creado por el Chicago Board Options Exchangfe (CBOE) en 1993, el "índice del miedo" refleja la percepción del miedo y la incertidumbre de los inversores.

En paralelo, los principales índice bursátiles de Estados Unidos marcaron datos en rojo, con el índice industrial Dow Jones cayendo -0,51%, mientras que el panel de acciones tecnológicas Nasdaq Composite retrocede -0,35% y el S&P 500 retrocedió -0,48%.

Entre las bolsas asiáticas los resultados fueron mixtos. El Nikkei 225 de la Bolsa de Tokio es de las pocas que terminó con números en verde, avanzando en forma marginal del 0,03%, mientras que la bolsa de Shanghai subió 0,26%, el índice Shenzhen Composite 0,36%.

En contraste, el índice Hang Seng de Hong Kong cayó -0,70%, mientras que la Bolsa de Taiwán se derrumbó -1,82% y marcaron subas las bolsas de Bangkok (0,72%), y el índice de Kospi de Corea del Sur subió 0,82%.

Europa en caída libre

En las bolsas europeas se vieron bajas generalizadas, con el índice Euro Stoxx 50 retrocediendo 1,07%, el DAX de la bolsa de Frankfurt cayó -0,99%, el FTSE 100 de Londres -0,84%, el CAC 40 de París (-0,67%), mientras que el IBEX 35 cayó -0,64% y el FTSE MIB de la Bolsa de Milán cayó -0,47%.

En este contexto, las bolsas latinoamericanas también marcaron retrocesos con el Bovespa de la Bolsa de Sao Paulo, cayendo -0,38%, la Bolsa de México -0,66%, mientras que el índice Merval de la Bolsa porteña baja -1,08%, en línea con el desempeño de las activos financieros en Europa y Estados Unidos.