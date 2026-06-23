CABA habilitó el pago digital de deudas y honorarios judiciales sin intermediarios

La Ciudad de Buenos Aires anuncio que los contribuyentes del distrito ya pueden regularizar de manera directa y mediante el pago digital las deudas tributarias judicializadas y los honorarios de los mandatarios judiciales a través del Portal del Contribuyente de la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos ( AGIP ). La nueva modalidad permite realizar el trámite sin intermediarios y de forma autogestionada, con opciones de financiación tanto para las deudas como para los honorarios vinculados a los procesos judiciales.

Según informó AGIP, más de 22.000 personas gestionaron sus procesos judiciales durante la última moratoria mediante herramientas digitales. Ahora, esa posibilidad se incorpora al Plan de Facilidades Permanente, que permite regularizar obligaciones tributarias judicializadas con planes de hasta 36 cuotas.

En el caso de los honorarios de los mandatarios judiciales, los contribuyentes podrán abonarlos en hasta seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas. La única excepción corresponde a los pagos al contado, situación en la que el Volante Electrónico de Pago (VEP) deberá ser generado por el mandatario judicial.

Desde el organismo señalaron que la iniciativa apunta a simplificar los procedimientos y otorgar mayor autonomía a los contribuyentes. El administrador gubernamental de Ingresos Públicos, Germán Krivocapich, sostuvo que la herramienta busca facilitar la regularización de situaciones judiciales mediante un proceso que puede completarse de forma remota y con alternativas de financiación.

La implementación forma parte de la estrategia de digitalización de trámites impulsada por la Ciudad y procura reducir instancias de intermediación operativa, además de brindar mayor transparencia en la gestión de este tipo de obligaciones.

Cómo realizar el trámite

El procedimiento se realiza íntegramente a través del Portal del Contribuyente de AGIP. Para acceder, los usuarios deben ingresar con una cuenta miBA Nivel 3 y seleccionar la opción “Planes de Facilidades”.

Una vez dentro del sistema, deberán elegir el tipo de plan de pagos, indicando la cantidad de cuotas deseada —hasta seis para honorarios y hasta 36 para deudas tributarias judicializadas—, seleccionar el impuesto correspondiente e identificar el proceso judicial asociado.

Finalmente, tras confirmar la operación, el sistema genera el plan de pagos y el Volante Electrónico de Pago (VEP). Como parte del trámite, también se deberá informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU).