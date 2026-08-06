La FEM mostró su preocupación en medio de la crisis diplomática con Brasil

Luego de la decisión del gobierno brasileño de retirar a su embajador , la relación entre Argentina y Brasil , su principal socio comercial, atraviesa momentos muy delicados. Es por ello que desde la Federación Económica de Mendoza (FEM) manifestaron su preocupación tras los últimos acontecimientos.

A través de una comunicado, la FEM señaló con contundencia que “la institucionalidad y el comercio exterior deben estar por encima de las diferencias ideológicas”, refiriéndose a la noticia que confirma que Brasil no repondrá a su embajador en Argentina.

La federación también se refirió a las expresiones públicas que tensionan las relaciones entre ambos Estados: “Las diferencias políticas o ideológicas forman parte del debate democrático y son legítimas en toda sociedad. Sin embargo, entendemos que esas diferencias no deben trasladarse al plano de las relaciones bilaterales entre los Estados, especialmente cuando de ellas dependen el comercio, las inversiones, el empleo y el desarrollo de nuestras economías regionales”, señalaron.

Brasil constituye el principal socio comercial de Mendoza, además de ser un destino fundamental de gran parte de la producción nacional. Según los datos del Indec, el gigante sudamericano concentra el mayor volumen de exportaciones argentinas y es el principal proveedor de productos importados al país.

La FEM pidió un mayor diálogo para no tensar las relaciones con Brasil.

“En un contexto en el que el país necesita generar confianza, atraer inversiones, ampliar mercados y fortalecer sus exportaciones, resulta indispensable preservar canales de diálogo institucionales maduros, previsibles y respetuosos con todas las naciones”, destacaron desde la FEM.

En esa línea, destacaron la importancia de que la política exterior debe orientarse a consolidar vínculos de cooperación, promover la integración económica y generar condiciones favorables para el crecimiento del sector privado, independientemente de las afinidades o diferencias ideológicas que puedan existir.

A su vez, remarcaron que tanto las empresas como los trabajadores y las economías regionales necesitan estabilidad, previsibilidad y una inserción internacional basada en el respeto mutuo y la defensa de los intereses nacionales.

“Por eso, creemos que el desarrollo económico del país exige construir puentes, fortalecer alianzas estratégicas y priorizar siempre aquello que contribuya a generar más producción, más inversión y más empleo para los argentinos”, finalizaron.