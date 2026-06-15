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Saltan las bolsas del mundo por el acercamiento entre EE.UU. e Irán: expectativas por el acuerdo final

Las declaraciones del presidente Donald Trump respecto de la guerra en Irán están empujando a los mercados mundiales, que muestran mejoras de hasta 5%.

Carlos Boyadjian

Carlos Boyadjian

Las Bolsas asiáticas lideran las subas este lunes con saltos de hasta el 5%, reflejando el optimismo sobre un acuerdo final a la crisis en el estrecho de Ormuz.

Las Bolsas asiáticas lideran las subas este lunes con saltos de hasta el 5%, reflejando el optimismo sobre un acuerdo final a la crisis en el estrecho de Ormuz.

Las noticias que llegan desde Estados Unidos y Pakistán respecto al desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y avances para el posible fin de la guerra en Medio Oriente, generaron un clima de entusiasmo en los mercados internacionales, que se tradujo este lunes en una baja de más del 5% en los precios del petróleo.

En la misma línea, las Bolsas asiáticas muestran mayoría de números en verde, lo mismo que los mercados de valores de Europea, aunque en este caso, los operadores son más cautos y las subas son notoriamente más moderadas que en las Bolsas de Asia.

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