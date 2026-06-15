Saltan las bolsas del mundo por el acercamiento entre EE.UU. e Irán: expectativas por el acuerdo final
Las declaraciones del presidente Donald Trump respecto de la guerra en Irán están empujando a los mercados mundiales, que muestran mejoras de hasta 5%.
Las noticias que llegan desde Estados Unidos y Pakistán respecto al desbloqueo del estratégico estrecho de Ormuz y avances para el posible fin de la guerra en Medio Oriente, generaron un clima de entusiasmo en los mercados internacionales, que se tradujo este lunes en una baja de más del 5% en los precios del petróleo.
En la misma línea, las Bolsas asiáticas muestran mayoría de números en verde, lo mismo que los mercados de valores de Europea, aunque en este caso, los operadores son más cautos y las subas son notoriamente más moderadas que en las Bolsas de Asia.
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