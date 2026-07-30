Uno por uno, todos los aumentos que llegan en agosto

Agosto llega con nuevos aumentos que vuelven a golpear el bolsillo de las familias. Durante el octavo mes del año subirán el transporte público, los alquileres, las cuotas de los colegios privados, las tarifas de gas y agua, y las empresas de medicina prepaga.

El transporte tendrá una nueva actualización desde el 1° de agosto. Tanto en CABA como en la provincia de Buenos Aires, el boleto de colectivo aumentará un 3,9%.

Uno de los principales aumentos que vienen en agosto es el de la tarifa de gas.

De esta manera, la tarifa mínima del colectivo porteño llegará a $853,01, mientras que en el conurbano bonaerense el boleto para el tramo más corto pasará a $1.105,48.

El subte de la Ciudad también subirá un 3,9%, por lo que el pasaje quedará en $1.685,26.

El mismo porcentaje rige para los peajes de las autopistas porteñas. El ajuste alcanzará a los accesos como la 25 de Mayo, Perito Moreno e Illia.

Cuánto aumentan los colegios privados en agosto

Por su parte, los colegios privados de la provincia de Buenos Aires aplicarán un aumento escalonado del 8,1%. El primer tramo será del 5,5% en agosto y el segundo, del 2,5%, llegará en septiembre.

Con esta medida, las cuotas de primaria quedarán entre $37.150 para escuelas con 100% de subsidio estatal y $167.990 para establecimientos con 40% de aporte estatal.

Alquileres: cuánto suben en agosto

Los alquileres también aumentarán en agosto, pero tendrán aumentos diferentes según la fecha en la que se firmó cada contrato.

Por un lado, los acuerdos realizados bajo la antigua Ley de Alquileres tendrán una actualización del 31,52% interanual, según el Índice para Contratos de Locación (ICL).

En cambio, los contratos firmados entre octubre y diciembre de 2023, el ajuste rondará el 36% de acuerdo con la fórmula de Casa Propia.

Para los contratos más recientes no hay un porcentaje fijo, ya que el incremento depende de lo pactado entre propietarios e inquilinos.

Tarifas de gas y agua

Las tarifas de gas tendrán un nuevo esquema de actualización desde agosto. El Gobierno aplicará un mecanismo que modificará la frecuencia de los aumentos y reemplazará el sistema anterior de ajustes estacionales.

Además, las facturas de agua y cloacas de AySA tendrán una suba del 3% en agosto para usuarios de la CABA y el conurbano bonaerense.

El aumento fue confirmado por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) y mantendrá vigentes los beneficios para usuarios de Tarifa Social.

Cuánto aumentan las prepagas en agosto

Las empresas de medicina prepaga también confirmaron aumentos a partir de agosto, con incrementos que llegan hasta el 2,1%.

En concreto, OSDE, Avalian y Sancor Salud subirán un 1,9%, mientras que Swiss Medical aumentará 1,8% y Galeno aplicará un incremento del 2,1%.