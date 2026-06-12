Irán: Estados Unidos redirige 136 buques que estaban en el estrecho de Ormuz
Tanto Estados Unidos como Irán han decretado al cierre del estrecho de Ormuz y los buques mercantes, sobre todo petroleros, soportan las consecuencias.
El Ejército de Estados Unidos ha informado este viernes de que ha redirigido 136 buques mercantes en el marco del bloqueo que mantiene al estrecho de Ormuz desde mediados de abril. La medida se da en el marco de la guerra que Donald Trump inició contra Irán y los contactos para lograr la paz.
Cuando el cierre perimetral está cerca de cumplir dos meses de vigencia, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado que, "hasta la fecha", "las fuerzas estadounidenses han desviado 136 buques mercantes y han inmovilizado 9 para garantizar el cumplimiento de la normativa".
El Ejército estadounidense mantiene un bloqueo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde mediados de abril.
Estados Unidos e Irán conversan
A la par, hay plenos contactos con Irán para poner fin al conflicto y cuando, según la Casa Blanca, la firma de un acuerdo para desbloquear el paso es inminente.
Donald Trump afirmó el jueves que suspendía unos ataques presuntamente programados contra Irán alegando que, tras llevar a cabo "conversaciones al más alto nivel" con funcionarios iraníes, todas las partes han aprobado los "puntos finales" del acuerdo para poner fin a la guerra desatada con la ofensiva de Israel y Estados Unidos contra Irán hace más de tres meses. Dpa