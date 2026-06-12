Irán: Estados Unidos redirige 136 buques que estaban en el estrecho de Ormuz

Tanto Estados Unidos como Irán han decretado al cierre del estrecho de Ormuz y los buques mercantes, sobre todo petroleros, soportan las consecuencias.

Los petroleros, avisan Estados Unidos e Irán, no pueden atravesar el estrecho de Ormuz. Foto Efe

El Ejército de Estados Unidos ha informado este viernes de que ha redirigido 136 buques mercantes en el marco del bloqueo que mantiene al estrecho de Ormuz desde mediados de abril. La medida se da en el marco de la guerra que Donald Trump inició contra Irán y los contactos para lograr la paz.

Cuando el cierre perimetral está cerca de cumplir dos meses de vigencia, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos (CENTCOM) ha confirmado que, "hasta la fecha", "las fuerzas estadounidenses han desviado 136 buques mercantes y han inmovilizado 9 para garantizar el cumplimiento de la normativa".

El Ejército estadounidense mantiene un bloqueo ordenado por el presidente estadounidense, Donald Trump, desde mediados de abril.

Estados Unidos e Irán conversan A la par, hay plenos contactos con Irán para poner fin al conflicto y cuando, según la Casa Blanca, la firma de un acuerdo para desbloquear el paso es inminente.