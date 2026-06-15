Por el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Ormuz, el petróleo se desploma y perfora los US$80

La expectativa por una desescalada del conflicto en Medio Oriente impulsó una fuerte reacción en los mercados: el petróleo cayó por debajo de los US$80 y las principales bolsas internacionales operaron con ganancias.

Estados Unidos e Irán anunciaron un acuerdo de paz en Medio Oriente y señalaron que el estrecho de Ormuz se reabrirá. La noticia impactó en los mercados, que venían siguiendo el pulso de los acontecimientos en este conflicto. El petróleo se desploma y perfora los US$80, mientras que las bolsas del mundo suben.

En ese contexto, el precio del crudo Brent opera a US$79,90 el barril, una baja diaria de más de 3%. Así, del pico de US$110 de hace un mes, bajó más de 20%. El WTI también cae este lunes más de 4% y opera a US$80,61.

Aún resta que se materialice el acuerdo y efectivamente se abra el estrecho de Ormuz. Acerca del futuro del precio internacional del petróleo, Daniel Dreizzen, director de la consultora Aleph Energy, sostuvo: "Si efectivamente se abre el estrecho bajará más en el corto plazo".

Qué dijo Trump Aunque los detalles del documento definitivo aún no se han hecho públicos, las declaraciones de los líderes involucrados y los comunicados oficiales ya permiten trazar la hoja de ruta de la negociación. El mandatario estadounidense se expresó en Truth Social. "Naves del Mundo, arranquen sus motores. ¡Que fluya el petróleo!", comunicó Trump.