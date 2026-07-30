El precio del petróleo Brent da un respiro y baja a US$87 el barril, tras subir un 20% el último mes

Un leve apaciguamiento en el conflicto de Medio Oriente impacta en las cotizaciones futuras del petróleo, sin embargo, la presión alcista se mantiene.

El precio del petróleo Brent del Mar del Norte, referencia global en el mercado energético, tuvo una disparada de casi el 20% en los últimos 30 días.

En un mercado energético con alta volatilidad por la interminable guerra en Medio Oriente, los futuros del petróleo Brent retroceden este jueves algo más de un dólar para quedar este mediodía en 86,95 dólares el barril, una baja de 1,29%, reflejando un cambio temporal de tendencia en el curso de la guerra.

El crudo West Texas Intermediate (WTI ), de referencia en Estados Unidos y gran parte de América Latina, marca en las pantallas 83,91 dólares el barril, una baja de 0,62%.

El crudo Brent acumula una suba de 19,3% en los últimos 30 días, a caballo del endurecimiento de la negociación entre Estados Unidos e Irán, que no logra avances significativos en la apertura y las operaciones en el estratégico estrecho de Ormuz.