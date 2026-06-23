YPF realizó un acuerdo estratégico con McDonald's para abrir locales en las estaciones de servicio

YPF y Arcos Dorados sellaron una alianza para expandir la presencia de locales McDonald's en la red de estaciones de servicio.

YPF y Arcos Dorados, la compañía que opera McDonald’s en Argentina, firmaron un acuerdo estratégico para desarrollar nuevos espacios comerciales en la red de estaciones de servicio de la petrolera. El convenio fue suscripto por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, y el Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, Woods Staton, durante un encuentro realizado en la sede central de la compañía energética, ubicada en Puerto Madero.

La iniciativa contempla la incorporación de locales McDonald’s en estaciones de servicio de YPF bajo diferentes modalidades operativas. Entre ellas se encuentran los formatos independientes, con locales construidos por separado de las Tiendas Full y posibilidad de incorporar AutoMac; espacios integrados dentro de la misma estructura edilicia compartiendo áreas de atención y sectores de mesas.

Desde YPF señalaron que el acuerdo forma parte de la estrategia de transformación de su red comercial, orientada a diversificar los servicios disponibles en sus estaciones y adaptar la infraestructura a nuevos hábitos de consumo.

Arcos Dorados destacó que la alianza permitirá ampliar la presencia de McDonald’s en nuevas ubicaciones y acercar su propuesta gastronómica a más consumidores. La empresa también indicó que la expansión de estos formatos contribuirá a la generación de nuevos puestos de trabajo en las comunidades donde se implementen los proyectos.

Las compañías no precisaron la cantidad de locales que se abrirán ni el cronograma previsto para la implementación de los nuevos formatos.