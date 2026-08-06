YPF vendió "la joya" petrolera de Mendoza: quiénes son los nuevos dueños

YPF concretó la venta de su participación en la explotación de Chachahuen, el área petrolera "estrella" de Mendoza en el marco de la explotación convencional. Era, también, el último activo que le quedaba a la empresa estatal en la provincia en el marco del plan de desinversión ejecutado para concentrarse en Vaca Muerta.

Chachahuén no fue vendida a desconocidos. Según la comunicación oficial de la empresa, YPF le vendió el 70% de su participación en Chachahuen a Energía Mendocina, la empresa de Omar Álvarez, y Compañía Andina de Petróleo y Gas, otra de las empresas del grupo Integra. Los nuevos dueños ya eran socios de YPF en el área petrolera. Es más, eran los concesionarios originales y negociaron con la petrolera estatal la operación. En 2008, cuando se concesionaron las áreas, el Estado le otorgó ese activo a las empresas Ketsal-Kilwer, de José Luis Manzano. Esa compañía nunca lo operó. Luego hubo una triangulación con Energía Mendocina, del grupo Álvarez, que se transformó en dueño fugaz, pues se vendió el 70% a YPF para que también se convierta en operador.

La venta incluye Chachahuén Sur y Cerro Morado Este. El 70% de YPF se repartió de la siguiente manera: 40% Compañía Andina de Petróleo y Gas S.A (Manzano) y 30% Energía Mendocina S.A. (Grupo Álvarez). Los empresarios mendocinos ya tenían acciones en las áreas y la composición final quedaría así: Manzano 60% (40% de Andina, 10% de Ketsal y 10% de Kilwer) y Energía Mendocina (Álvarez) 40%. La duda es quién será el operador. Una de las posibilidades es que sea Pheanix o Mercuria, del mismo consorcio liderado por Manzano.

La venta fue acordada en 200 millones de dólares e incluye toda la infraestructura. Chachahuén es el área de mayor producción en Mendoza gracias a la inversión que se hizo en recuperación terciaria. Allí se ejecuta un método de explotación "no tradicional" dentro del convencional. La recuperación terciaria es un proceso complejo en el que se inyectan polímeros que "raspan" el subsuelo para arrastrar el petróleo que no sale por medios físicos tradicionales. Ese método YPF lo ejecutaba en Mendoza y Santa Cruz.

La ejecución del plan de recuperación terciaria en Chachahuén había resultado positiva, al punto de amenguar el declive de la producción de Mendoza. Este año, según la información de YPF , el nivel de producción "correspondiente a la participación de YPF del clúster Chachahuen ascendió a aproximadamente 10 mil bbl/día de petróleo y 0,03 millones de m3/día de gas natural". Es decir, la producción diaria del área ronda los 14 mil barriles por día. YPF hizo la inversión para ejecutar el plan de recuperación terciaria y renegoció con Mendoza las condiciones. Ahora los "nuevos - viejos" dueños podrían seguir con ese plan.

El anuncio no es el fin del proceso, aunque está todo acordado. Ahora deben ejecutarse las transferencias y el Gobierno de Mendoza debe autorizar el traspaso. El Estado ya intervino antes con algunos beneficios. Cuando se concesionó el área, por ejemplo, se había ofrecido una regalía del 18%. Para ejecutar las inversiones de recuperación terciaria se bajó a la mitad.

Además, YPF vendió otra participación en Mendoza y La Pampa que no eran operados por esa empresa. El clúster Mendoza No operado está compuesto por el 30,01% de la concesión CNQ-7 Gobernador Ayala y el 50% de las concesiones CNQ-7A y Jagüel Casa de Piedra. " El nivel de producción correspondiente al clúster Mendoza No Operado fue de aproximadamente 7 mil bbl/día de petróleo y 0,04 millones de m3/día de gas natural", informaron. YPF le vendió esos activos a San Benito Upstream, empresa del grupo Pérez Companc (PECOM). El precio establecido fue de 205 millones de dólares, aunque deben cumplirse algunas condiciones. "El precio acordado es de 205 millones de dólares con fecha efectiva al 1 de enero de 2026. La transacción se encuentra sujeta al cumplimiento de determinadas condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones. A dichos importes deberá adicionarse el IVA correspondiente, así como el ajuste de precio al cierre que resulte aplicable", informó YPF.

Desde Pecom confirmaron la operación. "La transacción complementa la adquisición anunciada previamente de la participación de Pluspetrol en los mismos activos y representa un nuevo paso en la estrategia de crecimiento de la compañía en el negocio de producción de petróleo. El Corcobo comprende las áreas CNQ-7 Gobernador Ayala y Jagüel Casa de Piedra, en la provincia de Mendoza, y Gobernador Ayala III y CNQ-7A, en la provincia de La Pampa y produce 19.000 barriles/día que se sumarán a los 35.000 que actualmente pera PECOM. El cierre de la operación está sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales, incluyendo las aprobaciones regulatorias por parte de ambas provincias", informaron desde la petrolera.

YPF ejecuta un plan de concentración de las inversiones en Vaca Muerta, es decir en el petróleo y gas no convencional y toda la infraestructura necesaria para explotar y exportar esos recursos. Eso incluye la desinversión en áreas maduras para volcar todo en el no convencional. Mendoza fue una de las provincias más afectadas, pues era YPF dependiente. En el Plan Andes, YPF vendió todas las áreas de la cuenca cuyana y también las de la neuquina.