Las nuevas capacitaciones en minería que ofrece Impulsa Mendoza

La empresa mendocina brinda una serie de capacitaciones orientadas a la geología y el desarrollo de proyectos vinculados a la minería.

Impulsa Mendoza, la empresa mendocina orientada a la minería, presentó nuevas capacitaciones gratuitas online orientadas a la geología, la exploración y el desarrollo de proyectos mineros en la provincia. La iniciativa se da en el marco del programa Impulsando el Conocimiento.

Las propuestas se brindan a través de la plataforma e-learning y son de carácter gratuito y asincrónicas, por lo que cada participante podrá avanzar a su propio ritmo. Las tres nuevas capacitaciones otorgan un certificado al ser completadas.

Cuales son las nuevas capacitaciones Dentro de la oferta de Impulsa Mendoza, las nuevas capacitaciones son:

El proyecto minero : extrayendo el mineral de la tierra, que explica cómo se planifica la extracción de un yacimiento, los distintos métodos de explotación y los criterios técnicos, económicos y de seguridad que intervienen en el diseño de un proyecto minero.

: extrayendo el mineral de la tierra, que explica cómo se planifica la extracción de un yacimiento, los distintos métodos de explotación y los criterios técnicos, económicos y de seguridad que intervienen en el diseño de un proyecto minero. Minería, del Hallazgo Científico al Proyecto de Ingeniería : un recorrido por las distintas etapas que permiten transformar un descubrimiento geológico en un proyecto de ingeniería, desde la exploración inicial hasta su evaluación y planificación.

: un recorrido por las distintas etapas que permiten transformar un descubrimiento geológico en un proyecto de ingeniería, desde la exploración inicial hasta su evaluación y planificación. Geología y minería en Mendoza: un curso que introduce los principales conceptos geológicos de la provincia, el origen de los recursos minerales y las características que hacen de Mendoza una región con potencial para el desarrollo de la minería. Los contenidos de las tres capacitaciones fueron desarrollados con bibliografía de Minerals Exploration and Mining Essentials, de Robert Stevens (Pakawau GeoManagement Inc., 2010), una publicación de referencia internacional en exploración y minería.

Impulsa Mendoza presenta nuevas capacitaciones en minería y geología. Impulsa Mendoza Cómo acceder a las capacitaciones Para comenzar a cursar solo es necesario registrarse como usuario en la plataforma. Una vez confirmado el correo electrónico, los usuarios pueden ingresar y acceder gratuitamente a los diferentes cursos.