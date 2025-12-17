YPF busca un acuerdo con McDonald's y Farmacity para sumarlas a sus tiendas Full

El presidente de YPF , Horacio Marín , anuncio que la empresa avanza en un rediseño de su negocio con acuerdos comerciales que buscan ampliar la oferta en parte de su red de estaciones de servicio . La petrolera estatal negocia la incorporación de productos de McDonald's y abrió conversaciones con Farmacity para sumar artículos de la cadena de farmacias en sus puntos de venta.

La iniciativa se enmarca en una estrategia más amplia para potenciar el segmento de retail y servicios en unas 1.700 estaciones de servicio distribuidas en todo el país, a partir de una segmentación de formatos que apuntan a distintos perfiles de consumo y niveles de rentabilidad.

Marín explicó que mantuvo conversaciones con Arcos Dorados , el mayor franquiciado de McDonald’s a nivel global y operador de la marca en la Argentina, donde cuenta con 231 locales. El acuerdo prevé incorporar al menos 15 productos de McDonald’s en el menú de algunas estaciones de la red.

A esa propuesta se sumarán empanadas de Nuestras Costumbres Criollas , un tradicional local gastronómico de Retiro que este año certificó como proveedor de la casa central de YPF. Además, Marín anticipó gestiones con un chef reconocido, sin brindar precisiones, para ampliar la oferta gastronómica en determinados puntos de venta.

El plan contempla una segmentación de las estaciones. El primer grupo estará conformado por las denominadas YPF Black, unas 15 en todo el país, ubicadas en zonas de alto tránsito y consumo, como Figueroa Alcorta y Echeverría, en la Ciudad de Buenos Aires. En este formato se concentrará la propuesta premium y las alianzas con marcas líderes.

La segunda categoría, definida como “YPF actuales”, mantendrá la oferta vigente de las tiendas Full, incluidas las hamburguesas propias de la compañía. Por volumen, este segmento convirtió a las tiendas Full en las mayores vendedoras de hamburguesas y café del país, con 34 millones de unidades anuales.

El tercer formato será de bajo costo y operará bajo la marca Refiplus by YPF, orientado a zonas más remotas y estaciones con menor rentabilidad. A estas categorías se suma el esquema YPF-ACA, vigente desde hace décadas en conjunto con el Automóvil Club Argentino.

En paralelo, Marín confirmó conversaciones con Farmacity con el objetivo de sumar servicios y productos para usuarios que trabajan o residen lejos de los grandes centros urbanos. La redefinición integral de la red está prevista para 2026 y se inscribe en un plan más amplio de crecimiento del downstream, mientras YPF impulsa proyectos estratégicos como el oleoducto VMOS y Argentina LNG, con una expectativa de exportaciones por unos USD 50.000 millones anuales.

El negocio de las tiendas de retail YPF Full

Según datos de la compañía, las tiendas YPF Full generan una facturación cercana a USD 500 millones por año, sobre ingresos totales de YPF que rondan los USD 20.000 millones. De las 1.700 estaciones de la red, solo 160 son propias y el resto opera bajo esquemas de licencia. En ese marco, Marín aseguró que durante este año se lograron mejoras de productividad del 80%, impulsadas por acciones de marketing y estrategias de venta cruzada asociadas al despacho de combustibles.

En un mercado donde el combustible presenta márgenes acotados y una oferta homogénea, las grandes compañías del sector apuestan a diferenciarse a través de servicios complementarios. En ese contexto, YPF busca fortalecer su presencia en el retail de cercanía con una estrategia que combina segmentación, alianzas comerciales y eficiencia operativa, en línea con la creciente competencia entre las principales marcas del sector.