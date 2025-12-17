YPF tendrá hamburguesas de una cadena internacional muy famosa en sus estaciones de servicio

YPF confirmó que venderá hamburguesas de McDonald's y empanadas de otra reconocida marca. Desde cuándo.

La petrolera estatal YPF anunció una importante transformación de su red de estaciones de servicio en todo el país. En el anuncio se confirmó que a partir de 2026 buscará ofrecer una experiencia más completa a sus clientes y diferenciación en el mercado de otras estaciones.

El presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, detalló que la compañía está cerrando una alianza con McDonald's para incorporar sus famosas hamburguesas en un nuevo segmento de estaciones, bautizado como YPF Black, orientado a un servicio premium. De esta forma, ahora en las estaciones se podrían vender las hamburguesas tan conocidas y pedidas en todo el mundo.

Además de este acuerdo, la empresa energética también afirmó que avanzó en negociaciones con “Mi Gusto”, la reconocida marca de empanadas, que se sumará a la oferta gastronómica junto con productos creados por un chef de renombre cuya identidad todavía se mantiene bajo reserva.

Robert Kennedy Jr. busca que la famosa hamburguesería cambie su receta de Big Mac Foto: Instagram mcdonalds_ar McDonald's llegará a YPF. El plan de YPF con McDonald's El plan de reestructuración contempla tres tipos de tiendas diferenciadas dentro de la red de aproximadamente 1.700 estaciones de servicio: el formato premium YPF Black, un modelo tradicional que seguirá con el estilo actual de conveniencia, y YPF Refiplus, un esquema más económico pensado para zonas con menor demanda.

Marín destacó que la reorganización también se apoya en la modernización digital del negocio, incluida la optimización de su billetera virtual, con beneficios para cargas de combustible y pagos de servicios, lo que forma parte de una ambiciosa estrategia de crecimiento del segmento retail.