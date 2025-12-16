Los planes de YPF para 2026, con eje en el GNL y el oleoducto de Vaca Muerta al Atlántico

Con Vaca Muerta operando a todo ritmo, al punto que ya genera el 60% de la producción de petróleo y el 50% del gas natural en el país, la estatal YPF , líder absoluta en el mercado de Oil & Gas cierra un año con buenos números, incluso en un escenario de precios internacionales del crudo relativamente bajos.

Luego de trazar un balance positivo ante un grupo de periodistas, entre los que estuvo MDZ , el presidente de YPF, Horacio Marín , presentó los ejes de la gestión de la petrolera en 2026, con foco en la culminación del oleoducto Vaca Muerta Sur (VMOS) , que gestiona un consorcio de siete petroleras pero que tiene a YPF como cabeza del proyecto, que está construyendo la UTE (Unión Transitoria de Empresas) entre Techint Ingeniería y Construcción y SACDE.

El otro proyecto que llevará gran parte de los esfuerzos de la petrolera el año próximo será la exportación de gas natural licuado ( GNL ), una iniciativa que requerirá importantes inversiones, especialmente en la planta de licuefacción en la costa atlántica, en la que YOF está trabajando con dos petroleras de clase mundial, la italiana ENI y ADNOC, de Emiratos Árabes Unidos.

Tras repasar los ejes del Plan 4 x 4 de YPF, Marín analizó cada uno de los ejes:

"Estoy contento con el balance del año", destacó Horacio Marín al momento del discurso en el encuentro con la prensa por el saludo por fin de año, y aclaró que está "muy orgulloso porque podemos hacer realidad Vaca Muerta, hay una posibilidad cierta en2025, un año en el que tenemos que hacer un cambio de gestión y un cambio cultural".

Insistió en que la compañía ya terminó con los campos maduros, que era un proyecto muy ambicioso, un paso interesante porque "era una pérdida de valor y de recursos", dijo el ejecutivo.

Metas de producción y el avance del oleoducto Vaca Muerta Sur

En el pilar 1 del Plan 4x4, se alcanzó una producción de 95.000 barriles diarios de petróleo, y se espera llegar a los 206.000.000l que sumaría más de 1300 millones de dólares de Ebitda (ingresos antes de intereses y amortizaciones) a los inversiones.

Los pronósticos de producción "van muy bien", dijo Marín, y aclaró que habrá más de 31% en fractura y 25% en perforación "para llegar a 350.000 barriles/día en 2026".

En cuanto al oleoducto VMOS, para fin de 2026 estará realizado en un 45%, llegando en enero 2027 a exportar 180.000 b/d y anotar exportaciones de 350.000 b/d para 2028.

El pilar 2, por su parte, avanzó con la ya mencionada terminación de los campos maduros, y también las plantas químicas. En este mismo renglón hay que meter la venta de los activos en Profertil, completada recientemente. "La oferta es muy buena para YPF", señaló Marín, en relación a la propuesta recibida por la única fábrica de urea granulada que hay en el país, con sede en Bahía Blanca.

"Esto nos va a dar la solidez necesaria para posibles cambios a la baja en los precios del petróleo", anticipó Marín. Es una buena noticia porque "no queremos bajar la inversión". En este punto agregó que "el precio por pozo va a ser más bajo" y aclaró que la compañía va a tratar que YPF sea integrada en no convencionales.

El pilar 3 se destaca que la empresa está siendo muy eficiente. "Hoy ya YPF tiene el menor costo operativo en Vaca Muerta, mejoramos en Opex y Capex inversión".

YPF hizo recientemente la primera fractura autónoma del mundo, con 20 camiones operando los RIGS en simultáneo, monitoreados desde una computadora que le dicen al camión cómo hacer la fractura. Luego, la incorporación de fibra óptica y de la IA interviene en el proceso.

Marín destacó los resultados de una encuesta que asegura que YPF tiene una imagen positiva del 90%, reseñó la alinaza con McDonalds para proveer hamburguesas en las estaciones de servicio de la red y remarcó que los todos los días los productos de YPF recorren 600.000 kilómetros. "Vamos y volvemos a la Luna todos los días".

El pilar 4 está enfocado en el desarrollo del GNL (gas natural Licuado), un proyecto en el que YPF trabajará con ENI y ADNOC. "JP Morgan ya está contactando a 200 bancos", anticipó Marín y dijo que a nivel de financiamiento "mi objetivo personal es lograr 18 millones de toneladas en 2026", pero dijo que si no saliera hay un plan B y plan C.

Pese a ello "la probabilidad de conseguirlo es alta, vamos a avanzar porque las reservas son de YPF". En 2027 "la Argentina en obras va a ser una locura si sale la financiación". El detalle de obras incluye un oleoducto paralelo al VMOS, con eso ya la compañía ya estará consolidada.

Con este panorama YPF se trazó el ambicioso proyecto de que "Argentina exporte entre 20.000 y 30.000 millones de dólares en 2030".