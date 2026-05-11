TGN lanza JP26: la búsqueda de jóvenes ingenieros para el transporte de gas en Argentina

La empresa Transportadora de Gas del Norte (TGN) , una de las compañías centrales del sistema energético argentino, lanzó este jueves una nueva edición de su programa de Jóvenes Profesionales, bautizado este año como JP26 . La iniciativa busca incorporar a 10 ingenieros recién recibidos para sumarse a los equipos técnicos que operan los gasoductos que abastecen al país.

La convocatoria está dirigida a estudiantes y graduados de hasta 29 años de las carreras de Ingeniería Eléctrica, Electromecánica, Electrónica, Industrial, Mecánica y Química. Pueden postularse quienes tengan hasta tres años de recibidos o quienes estén cursando los últimos tramos de la carrera, siempre que no adeuden más de tres finales y la tesis.

El dominio del inglés no es un requisito excluyente, aunque sí se valora especialmente la disposición para mudarse a distintos puntos del país, ya que la compañía opera en 17 provincias.

La campaña con la que TGN salió a buscar candidatos tiene una estética particular ya que toma prestada la lógica del automovilismo, donde a los pilotos novatos se los conoce como rookies.

La empresa decidió usar ese mismo término para referirse a los jóvenes profesionales que ingresan al programa, apelando a una analogía entre las pistas de carrera y la industria del gas.

La idea, según explicaron desde la compañía, es destacar valores compartidos entre ambos mundos: la precisión técnica, la preparación constante y el trabajo coordinado en equipo.

"JP26 está pensado para atraer y desarrollar a los rookies que van a liderar el futuro de la energía, con formación, acompañamiento y desafíos reales desde el inicio", sostuvo Alejandro Pacini, director de Recursos Humanos de la firma.

En qué consiste el programa

Los seleccionados van a recorrer un trayecto formativo que combina varias instancias. Por un lado, harán rotaciones por las áreas estratégicas del negocio, con alcance en distintas regiones del país.

Por otro, recibirán un plan de capacitación técnica y de gestión y serán acompañados por tutores y referentes especializados durante todo el proceso. La participación en proyectos centrales de la operación es otro de los ejes, y al finalizar el programa los jóvenes son asignados de manera efectiva a vacantes dentro de la compañía.

Carlos Ranzani, director de Operaciones de TGN, planteó la propuesta de cara a los aspirantes: "Para quienes estudian ingeniería y buscan desafíos de precisión con impacto real, este es el entorno donde el trabajo técnico se transforma en energía que mueve al país".

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El peso de la compañía en el mapa energético

Para dimensionar dónde aterrizarán los ingenieros que sean seleccionados, conviene repasar lo que representa TGN dentro del sector. La empresa opera más de 11.300 kilómetros de gasoductos de alta presión y 22 plantas compresoras, una infraestructura por la que pasa cerca del 40% del gas que se inyecta en los gasoductos troncales argentinos a través de los sistemas Norte y Centro Oeste.

Además, es la única operadora que conecta su red con los países vecinos: tiene interconexiones con Chile, Brasil, Bolivia y Uruguay.

Esa magnitud convierte a la empresa en un actor clave para el abastecimiento energético nacional, y explica por qué la incorporación de talento joven es vista internamente como una pieza estratégica para los próximos años.

Diversidad y antecedentes del programa

Desde la compañía remarcaron que la búsqueda se inscribe dentro de una política de diversidad e inclusión que ya muestra resultados concretos en las ediciones anteriores: en sus convocatorias de jóvenes profesionales, la participación femenina alcanza el 37%.

El programa tiene además un historial reciente que sirve de referencia. Durante 2024, once profesionales completaron el recorrido de formación y se sumaron a proyectos estratégicos de la firma. Según comunicaron desde TGN, el JP se consolidó como una de las principales canteras de talento técnico de la compañía.

Cómo inscribirse

Los interesados pueden postularse hasta el 29 de mayo de 2026 completando el formulario disponible en el siguiente enlace: https://postulacion.typeform.com/to/ymxGpyD3.

El video de lanzamiento de la campaña está disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=zxFjt76n_lY

Para más información, los aspirantes pueden ingresar al sitio oficial de la empresa: www.tgn.com.ar.