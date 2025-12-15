El presidente de YPF anunció una baja en el precio de la nafta: desde cuándo
Horacio Marín explicó por qué la nafta sube diariamente, aunque confirmó una baja para esta semana.
Horacio Marín, presidente de YPF, anunció que los precios de los combustibles bajarán un 2%, en promedio, esta semana. El directivo explicó que esto se debe a una dinámica de oferta y demanda, y que no será de golpe: "Todos los días un poquito, no será en todos los lados iguales".
“Uno hay que subir y uno hay que bajar. Yo me propuse apenas asumí mi cargo en el 2023 un acuerdo de honestidad con los consumidores. Esta reducción la vamos a implementar con el micropricing, una herramienta que nos permite administrar los precios según la oferta y la demanda de manera más eficiente para los consumidores", manifestó Horacio Marín en una entrevista con LN+.
Te Podría Interesar
Y agregó: "Durante esta semana, iremos bajando los precios para llegar al 2% promedio en todo el país".
Luego, Marín habló de cómo está actualmente el sector energético argentino: "En el sector energético necesitamos modernizarnos porque, para lograr los números que estamos logrando, YPF y todas las compañías tenemos que ser competitivas porque nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Entonces, nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años". Y destacó: "Nuestro sector es muy importante porque la productividad la tienen que definir las compañías”.
Por último, puntualizó sobre la actual gestión del Gobierno de Javier Milei: “Estoy tan contento como estoy con YPF. A YPF no le podría ir bien sin un país con transformaciones”.