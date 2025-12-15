El presidente de YPF anunció una baja en el precio de la nafta: desde cuándo

Horacio Marín, presidente de YPF, anunció que los precios de los combustibles bajarán un 2%, en promedio, esta semana. El directivo explicó que esto se debe a una dinámica de oferta y demanda, y que no será de golpe: "Todos los días un poquito, no será en todos los lados iguales".

“Uno hay que subir y uno hay que bajar. Yo me propuse apenas asumí mi cargo en el 2023 un acuerdo de honestidad con los consumidores. Esta reducción la vamos a implementar con el micropricing, una herramienta que nos permite administrar los precios según la oferta y la demanda de manera más eficiente para los consumidores", manifestó Horacio Marín en una entrevista con LN+.

Y agregó: "Durante esta semana, iremos bajando los precios para llegar al 2% promedio en todo el país".

Horacio Marin El CEO de YPF, Horacio Marin ALF PONCE MERCADO / MDZ Luego, Marín habló de cómo está actualmente el sector energético argentino: "En el sector energético necesitamos modernizarnos porque, para lograr los números que estamos logrando, YPF y todas las compañías tenemos que ser competitivas porque nuestro petróleo y gas compiten con las Vacas Muertas norteamericanas. Entonces, nos ayuda la geología, pero tenemos que ser tan eficientes como ellos para poder exportar durante 20 años". Y destacó: "Nuestro sector es muy importante porque la productividad la tienen que definir las compañías”.