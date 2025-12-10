Atención: YPF busca pasantes para importantes cargos y así podés postularte
La petrolera YPF ofrece una vacante para estudiantes de distintas carreras a modo de pasantías. Los detalles de la postulación.
Muchos jóvenes que buscan hacer sus primeras armas tienen una posibilidad grandiosa de dar sus primeros pasos en el mundo laboral con la propuesta que realiza YPF. Se trata de una pasantía para estudiantes de distintas carreras que abrió la petrolera estatal y que busca a futuros trabajadores.
Qué propone YPF para su pasantía
La experiencia durará 12 meses para conocer distintas prácticas y proyectos de las áreas y negocios en los que operamos.
"Se trata de un acompañamiento cercano para abordar tus principales desafíos dentro de la compañía", destacaron en el sitio de YPF.
Además, la posibilidad de formar grandes vínculos con referentes y líderes de nuestras diversas unidades de negocio, para aplicar todo lo que aprendiste durante tu carrera universitaria.
Requisitos para postularse a la pasantía de YPF
- Que seas estudiante regular de las carreras de Ingeniería, Comercialización, Ciencias Económicas, Tecnología, Ciencias Sociales, Geociencias y Biotecnología.
- Que cuentes con el 75% de la carrera aprobada, y con aproximadamente un año pendiente para recibirte.
- Que residas actualmente en alguna de las locaciones en las que tenemos operaciones: CABA, Gran Buenos Aires, La Plata, Mendoza, Neuquén (Capital y Plaza Huincul).
- Que traigas una actitud de apertura y disposición hacia el aprendizaje constante. ¡Queremos que aprendas con nosotros y nosotros aprender de vos!
La fecha de ingreso estimada es en abril de 2026 por lo que ya llamaron a los interesados a postularse y declarar su interés para que YPF tome el pedido y pueda comenzar con la pre selección de sus pasantes.
Para quedar formalmente inscripto deberás ingresar al siguiente link haciendo click acá . Luego deberás apretar el botón de "postulate" que te dará la bienvenida al programa de pasantías de YPF.
Finalmente, deberás llenar con tus datos y con tu información personal para que todo quede cargado en el sistema de la empresa estatal y que tu interés quede manifiesto pensando en el futuro.