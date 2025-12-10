Atención: YPF busca pasantes para importantes cargos y así podés postularte

Muchos jóvenes que buscan hacer sus primeras armas tienen una posibilidad grandiosa de dar sus primeros pasos en el mundo laboral con la propuesta que realiza YPF . Se trata de una pasantía para estudiantes de distintas carreras que abrió la petrolera estatal y que busca a futuros trabajadores.

La experiencia durará 12 meses para conocer distintas prácticas y proyectos de las áreas y negocios en los que operamos.

"Se trata de un acompañamiento cercano para abordar tus principales desafíos dentro de la compañía", destacaron en el sitio de YPF.

Además, la posibilidad de formar grandes vínculos con referentes y líderes de nuestras diversas unidades de negocio, para aplicar todo lo que aprendiste durante tu carrera universitaria.

La fecha de ingreso estimada es en abril de 2026 por lo que ya llamaron a los interesados a postularse y declarar su interés para que YPF tome el pedido y pueda comenzar con la pre selección de sus pasantes.

Una pasantía en YPF puede brindarte un puesto importante en el futuro.

Para quedar formalmente inscripto deberás ingresar al siguiente link haciendo click acá . Luego deberás apretar el botón de "postulate" que te dará la bienvenida al programa de pasantías de YPF.

Finalmente, deberás llenar con tus datos y con tu información personal para que todo quede cargado en el sistema de la empresa estatal y que tu interés quede manifiesto pensando en el futuro.