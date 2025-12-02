"Gracias Vaca Muerta": habrá una inversión de US$ 1.000 millones

La alianza de YPF con la italiana Eni consolida a Vaca Muerta como un activo global, con India como próximo destino.

En su espacio de MDZ Radio, el columnista Carlos Burgueño presentó "La Buena Noticia del Día", enfocándose en avances para el sector energético. Destacó la confirmación de una nueva inversión en Vaca Muerta y la venta anticipada de Gas Natural Licuado (GNL) por 7.000 millones de dólares a Alemania, a través de un acuerdo entre YPF y la italiana Eni.

"Otra inversión más que se confirma para Vaca Muerta. Mil millones de dólares de una empresa que se llama Geopark. Un nuevo pozo dentro del yacimiento", destacó Burgueño.

Escuchá la columna completa en MDZ Radio: 02-12-2025 - MC - CARLOS BURGUEÑO - COLUMNA Agregó que, vinculado al mismo sector, "se confirmó, vieron que hay un acuerdo entre YPF y la italiana Eni, que es la empresa de petróleo y gas de Italia". A través de esta alianza, "Alemania pre-compró, o sea, ya paga, ya compra, ya reserva GNL exportado desde la Argentina a través de esta alianza con los italianos de Eni".

El columnista precisó que "todavía no tenemos el puerto, todavía no llegaron los buques regasificadores y ya vendimos 7 mil millones de dólares". Además, anticipó que "se supone que se va a conocer antes de fin de año, sino primer trimestre del año que viene, un mega acuerdo en esta misma sociedad, pero con India, para exportar GNL a la India".