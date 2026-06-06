Minería en modo RIGI: cuando las inversiones llegan, pero las oportunidades se van a China

La primera gran inversión del proyecto minero más importante de la historia argentina deja afuera a la industria nacional y a las comunidades locales. Por años, la minería argentina construyó un consenso alrededor de una idea central: los grandes proyectos extractivos no debían limitarse a generar exportaciones y divisas, sino convertirse en motores de desarrollo para las economías regionales, las comunidades cercanas y el entramado productivo nacional.

La reciente adjudicación del campamento habitacional del Proyecto Vicuña pone ese consenso en discusión. La empresa responsable del desarrollo anunció que la construcción del complejo destinado a alojar a casi 4.500 trabajadores será ejecutada por una compañía china que proveerá íntegramente desde su país los módulos, estructuras metálicas y materiales necesarios para la obra.

No se trata de una contratación menor. Es la primera gran inversión asociada al que muchos especialistas consideran el proyecto minero más importante de la historia argentina, por su escala, volumen de inversión y potencial exportador.

La obra contempla aproximadamente 45.000 metros cuadrados de construcción modular y la utilización de más de 4.500 toneladas de acero. Sin embargo, según la información conocida hasta el momento, la participación de la industria nacional será prácticamente inexistente.

La preocupación que esto genera excede el interés particular de un sector empresario. Lo que está en discusión es el modelo de desarrollo que acompañará a las inversiones multimillonarias que llegarán a la Argentina durante la próxima década.

Si una obra de esta magnitud se ejecuta íntegramente con producción importada, el impacto económico local se reduce drásticamente. Menos empleo, menos actividad para proveedores, menos desarrollo industrial y menores oportunidades para las comunidades que conviven con estos proyectos.

Proyecto-Vicuna La obra contempla aproximadamente 45.000 metros cuadrados de construcción modular y la utilización de más de 4.500 toneladas de acero. Archivo.

Expertise local

La construcción modular argentina ha demostrado en los últimos años capacidad para competir en proyectos de máxima exigencia técnica y logística. Campamentos mineros, desarrollos energéticos, infraestructura para Vaca Muerta y proyectos industriales complejos son prueba de ello.

Empresas nacionales han invertido en tecnología, certificaciones internacionales, capacidad productiva y formación de recursos humanos para responder a las demandas de la nueva minería. Sin embargo, cuando las reglas de contratación favorecen la importación integral de soluciones, la competencia deja de producirse en igualdad de condiciones.

La pregunta entonces no es si las empresas extranjeras deben participar. La inversión internacional es bienvenida y forma parte de cualquier economía moderna. La verdadera discusión es otra: qué porcentaje de valor agregado queda en Argentina y qué mecanismos existen para garantizar que las inversiones generen desarrollo local.

Los países mineros más exitosos del mundo entendieron hace tiempo que la riqueza de los recursos naturales no alcanza por sí sola para impulsar el crecimiento económico. El verdadero diferencial está en la capacidad de desarrollar proveedores, tecnología, empleo calificado e industrias asociadas alrededor de esos recursos.

Oportunidad histórica

Las proyecciones de inversión en minería para los próximos años son inéditas. Litio, cobre, oro y minerales estratégicos pueden convertirse en una plataforma de crecimiento económico sostenido. Pero para que eso ocurra es indispensable que los proyectos incorporen una mirada de largo plazo sobre el desarrollo productivo nacional.

La adjudicación del campamento de Vicuña reabre una discusión que no puede postergarse: ¿qué lugar tendrán las empresas argentinas en las inversiones que vienen? ¿Existirán mecanismos que promuevan la integración local y la participación de proveedores nacionales? ¿O la Argentina se limitará a exportar recursos mientras importa la mayor parte de los bienes y servicios asociados a su explotación?

PROYECTO VICUÑA Las proyecciones de inversión en minería para los próximos años son inéditas. Archivo.

La construcción del campamento de Vicuña es mucho más que una obra. Es una señal. Y cuando la primera gran inversión del proyecto minero más importante de la historia argentina se realiza sin producción local, sin proveedores nacionales y con escaso impacto sobre las comunidades cercanas, el debate sobre el verdadero alcance del desarrollo minero deja de ser una discusión sectorial para convertirse en una cuestión estratégica para el futuro del país.

* Juan Pablo Rudoni, Presidente de la Cámara Argentina de Construcción Modular e Industrializada (CACMI).