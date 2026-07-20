Consulta previa a comunidades indígenas: el nuevo protocolo para proyectos mineros

El Gobierno de Mendoza aprobó un protocolo de consulta previa dirigido a comunidades indígenas de la provincia vinculado a los proyectos mineros que se desarrollen en el territorio mendocino. Asimismo se convocó a una Mesa Intercultural con estas entidades para ponerlas en conocimiento sobre el alcance de la medida.

A través de la Resolución 500 de la Dirección de Minería, se aprobó el protocolo de consulta previa, libre e informada dirigido a comunidades indígenas ubicadas en la provincia para aplicarse en los procedimientos de consulta previa libre e informada relativos a proyectos de carácter minero en el territorio mendocino.

Por otro lado, se convocó a una Mesa Intercultural con las comunidades indígenas de Mendoza para el próximo 6 de septiembre de 2026 a las 14. Este encuentro se realizará en el Centro Cultural Municipal de Uspallata, en el departamento de Las Heras y se llevará adelante bajo la modalidad híbrida presencial y virtual.

El objetivo de esta reunión es la presentación en forma oral del alcance y contenido del protocolo aprobado por la Dirección de Minería.

Asimismo, la resolución plantea que la Subsecretaría de Transporte se hará cargo de coordinar el transporte gratuito para las personas que deseen participar de esta mesa.

7 de mayo, Día de la Minería. Prensa Gobierno

Qué alcance tiene el protocolo

Este protocolo de consulta previa comenzó a desarrollarse en 2025 por parte de la Dirección de Minería y en el proceso se invitó al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) a participar del procedimiento de revisión y se requirió el listado actualizado de comunidades indígenas con personería jurídica.

También se realizó una solicitud de informe dirigida a la Dirección de Ganadería respecto de la incidencia de las actividades de veranada y trashumancia, a raíz del pedido de ampliación de plazos formulado por la Comunidad Lof Ranquil Ko.

El Código De Procedimiento Minero de Mendoza establece que frente a la detección de comunidades originarias que posean personería jurídica legalmente acreditada ante el Estado Provincial y se encuentren situadas dentro de la zona de influencia de un emprendimiento de exploración, resulta imperativa la puesta en marcha de un procedimiento de Consulta Previa.

Según esta legislación, la Dirección de Minería debe garantizar el ejercicio pleno del derecho de consulta de los pueblos indígenas, toda vez que se proyecten intervenciones con potencialidad de generar una afectación directa sobre sus intereses.

En este sentido, el nuevo protocolo aprobado por el Gobierno provincial fija las fases operativas, pautas rectoras y exigencias de forma que deben regir los diálogos con las comunidades originarias eventualmente implicadas en tareas de prospección minera.