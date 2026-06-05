Cómo transformar un desierto en una fábrica de energía solar

Una serie de proyectos buscan transformar el desierto de Atacama, uno de los lugares con mayor radiación solar del planeta, en una fábrica de energía.

El desierto de Atacama en Chile es el lugar con mayor radiación solar del mundo.

En el norte de Chile, el desierto de Atacama se presenta como uno de los puntos más áridos de la Tierra. Entre arena, rocas, recursos minerales y picos montañosos, la región se presenta como el lugar con mayor potencial de energía solar en el mundo, además de otros grandes avances que se han dado en la región.

Diferentes estudios científicos, como los elaborados por científicos de la Universidad de Chile, establecieron que la región es el punto con mayor radiación solar del mundo, por lo que las posibilidades de generar energía allí a partir de este fenómeno se incrementa.

Es por ello que diferentes inversiones se han interesado en poder utilizar esta particularidad como un motor y así generar energía limpia a partir de la fuerte radiación recibida.

Desierto de atacama Muchos proyectos de energía solar desembarcan en el desierto de Atacama Gobierno de Chile

Las inversiones energéticas en el desierto de Atacama El más reciente de los proyectos es el realizado por ContourGlobal, que inauguró recientemente la planta híbrida Víctor Jara, con almacenamiento de energía por casi US$ 500 millones. El sistema está preparado para suministrar energía durante más de 6 horas sin irradiación solar directa y se respalda en un contrato de compra de energía nocturna a 15 años con Copec EMOAC.