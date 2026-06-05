Cómo transformar un desierto en una fábrica de energía solar
Una serie de proyectos buscan transformar el desierto de Atacama, uno de los lugares con mayor radiación solar del planeta, en una fábrica de energía.
En el norte de Chile, el desierto de Atacama se presenta como uno de los puntos más áridos de la Tierra. Entre arena, rocas, recursos minerales y picos montañosos, la región se presenta como el lugar con mayor potencial de energía solar en el mundo, además de otros grandes avances que se han dado en la región.
Diferentes estudios científicos, como los elaborados por científicos de la Universidad de Chile, establecieron que la región es el punto con mayor radiación solar del mundo, por lo que las posibilidades de generar energía allí a partir de este fenómeno se incrementa.
Es por ello que diferentes inversiones se han interesado en poder utilizar esta particularidad como un motor y así generar energía limpia a partir de la fuerte radiación recibida.
Las inversiones energéticas en el desierto de Atacama
El más reciente de los proyectos es el realizado por ContourGlobal, que inauguró recientemente la planta híbrida Víctor Jara, con almacenamiento de energía por casi US$ 500 millones. El sistema está preparado para suministrar energía durante más de 6 horas sin irradiación solar directa y se respalda en un contrato de compra de energía nocturna a 15 años con Copec EMOAC.
A su vez, Pacific Hydro ya opera desde enero de 2026 el parque solar Desierto de Atacama, con una capacidad instalada de 293 MW y un sistema BESS de 110 MW / 220 MWh, generando cerca de 780 GWh anuales de energía limpia.
Finalmente, el megaproyecto Oasis de Atacama, de la firma española Grenergy, supera los US$ 950 millones en inversión y proyecta en su totalidad unos 2.5GW de generación solar y 14,1 GWh de capacidad de almacenamiento.