El nuevo modo de pago que aceptará YPF a la hora de cargar nafta

La compañía estatal YPF anunció que muy pronto permitirá que los usuarios paguen combustibles —y otros productos y servicios en sus estaciones de servicio— utilizando criptomonedas , además de las opciones ya existentes. Así, la petrolera se convierte en la primera del país en ofrecer esta modalidad de pago con activos digitales.

A su vez, la compañía ya recibía (aunque en una menor medida) el pago del combustible en dólares y busca seguir desregularizando las formas de pago a la hora de adquirir productos en esas estaciones de servicio o de llenar el tanque de nafta.

Según lo que informó la empresa y publicó IProfesional, la operación no se realizará mediante un trueque directo entre billeteras de criptomonedas (wallet-to-wallet). En cambio, al momento de pagar, el cliente escaneará un código QR desde la terminal de pago de la estación, seleccionará la criptomoneda con la que apuesta abonarlo y confirmará la operación.

El sistema usará una plataforma de exchange como intermediaria. De esa forma, el importe de la compra se convertirá inmediatamente a pesos al tipo de cambio vigente, y YPF recibirá el pago en moneda local.

De este modo, la volatilidad propia de los criptoactivos se evita para la estación: el valor queda fijado en pesos al momento de la transacción.

Antecedentes: ya se podía pagar en dólares en YPF

Esta novedad se suma a una otra ya reciente: desde octubre de 2025, los usuarios de la app App YPF pueden abonar combustible, compras en tiendas FULL o servicios de Boxes con dólares estadounidenses si tienen habilitado el sistema “Dinero en Cuenta” y una cuenta bancaria en dólares.

El dinero se transfiere desde la cuenta del cliente hacia una cuenta de YPF Digital en dólares, operada por el Banco Santander. La app muestra en ese momento el precio equivalente en pesos, usando el tipo de cambio oficial como referencia.

Esta modalidad permite a quienes conservan ahorros en dólares utilizarlos directamente para sus consumos, sin necesidad de vender divisas ni realizar operaciones de cambio independientes.

La decisión de YPF forma parte de un creciente interés global por integrar criptomonedas como forma de pago en comercios de distinto tipo, incluida la industria de combustibles. En algunos países ya existen estaciones de servicio que aceptan criptoactivos mediante intermediación.

En Argentina, con múltiples limitaciones para el acceso a divisas extranjeras y una economía con alta volatilidad, la combinación de billeteras digitales, cuentas en dólares y ahora criptomonedas abre una alternativa interesante —y polémica— para consumidores con ahorros en monedas no oficiales.